L'amour est dans le pré 2017 : Nathalie, jolie benjamine de cette saison

J-7 avant la diffusion des premiers portraits de L'amour est dans le pré 2017. Afin de satisfaire la curiosité des fans du programme, la chaîne diffuse depuis plusieurs jours des images et vidéos inédites des nouveaux candidats de la saison.

Ainsi a-t-on pu découvrir sur Twitter le profil de la charmante Nathalie. Âgée de 27 ans, la pétillante blonde est éleveuse de vaches et de chèvres pour le fromage en Bourgogne – Franche-Comté. La participante, qui vit dans un hameau composé de dix maisons, ce qui ne l'aide pas à faire des rencontres, est une femme dynamique. Marche, course, cheval, moto... elle ne s'arrête jamais. Et comme on l'apprend grâce au magazine TV Grandes Chaînes, Nathalie fait même du football. "Je préfère une bière à un pot de fleurs", déclare-t-elle avec humour à la publication.

Si elle recherche un homme "actif, positif, drôle et qui a un coeur grand comme le monde", l'agricultrice révèle également quel est son type d'homme : "Quelqu'un qui ne soit pas trop grand, normal mais pas maigrichon." En fait, comme elle le confesse à TV Grandes Chaînes, son idéal masculin n'est autre qu'Antoine Griezmann !

Benjamine de la saison, Nathalie avoue avoir du mal à accorder sa confiance. La faute à des relations amoureuses passées qui se sont mal terminées mais aussi à une perte douloureuse, celle de sa mère lorsqu'elle avait 14 ans : "La vie m'a un peu dégoûtée. Le fait de m'occuper l'esprit et les mains m'a permis d'atténuer la douleur", a-t-elle confié au magazine.