L'amour est dans le pré 2017 – Nathalie : "Patrice n'est pas un goujat !"

Lors des deux derniers épisodes de L'amour est dans le pré 2017 (M6), diffusés lundi 4 septembre, Patrice et Nathalie se sont un peu plus rapprochés, ils ont même vécu leur première nuit d'amour. Mais l'agriculteur de 52 ans, qui n'avait jamais connu les joies du sexe jusqu'à ce soir-là, a rapidement fait savoir qu'il culpabilisait car il ne ressentait pas de désir au moment de passer à l'acte... Contactée par Télé Loisirs, Nathalie revient sur cet épisode.

Elle assure ne pas avoir jugé ces propos trop violents. "On a beaucoup parlé. On se comprenait. Il m'a toujours rassurée en me disant que ce n'était pas moi le problème, confie-t-elle. On a beaucoup communiqué ensemble. Il ne m'a pas trahie. Je savais ce qu'il pensait et je ne lui en veux pas du tout. Patrice est quelqu'un de sincère. Ce qu'il a dit était tout naturel."

Plus encore, Nathalie tient à souligner que l'éleveur de vaches laitières "aurait pu stopper l'aventure" avant d'aller chez elle, mais "il a préféré [leur] laisser une chance". Dans la foulée, la prétendante précise que Patrice a été "admirable" vis-à-vis d'elle et qu'il ne lui a "jamais menti". Un comportement qu'elle apprécie.

Patrice a été maladroit

Lors de ce même entretien, Nathalie évoque une scène qui avait surpris les téléspectateurs de L'amour est dans le pré 2017. Pour rappel, lorsque Patrice avait choisi de poursuivre l'aventure avec Nathalie, le duo avait sorti le champagne et trinqué devant Marie, prétendante éconduite. "Nos devions boire un verre de champagne ensemble le soir venu après l'annonce du choix de Patrice. (...) Marie était d'accord. Si Patrice avait choisi Marie, j'aurais trinqué avec eux comme prévu", lance-t-elle alors.

Toutefois, Nathalie conçoit qu'on puisse qualifier l'agriculteur de "maladroit". "Mais il était tard, il devait aller à la traite et à cause du trac et du stress, il a annoncé son choix, comme ça, dans sa cuisine...", concède Nathalie. Et de conclure : "Mais Patrice n'est vraiment pas un goujat ! Il a juste été maladroit."

