L'amour est dans le pré 2017 : Patrice, vierge à 52 ans... Portrait d'un tendre

Patrice (52 ans) est un des nouveaux candidats de L'amour est dans le pré 2017. Et l'éleveur de vaches laitières en Pays de la Loire risque de faire beaucoup parler de lui. La raison ? Il n'a jamais connu les plaisirs charnels.

Dans un extrait de son portrait dévoilé en exclusivité par nos confrères de Télé-Loisirs, ce grand timide ne cache pas être vierge. Et explique à Karine Le Marchand n'avoir "jamais rencontré de filles", même à l'adolescence, et qu'entre lui et une femme ce n'est jamais "allé au-delà d'un bisou".

Egalement conseiller municipal, comme le dévoile le magazine TV Grandes Chaînes, Patrice recherche une femme âgée entre 35 et 50 ans qui aime la terre. Il précise également ne pas avoir d'exigence en ce qui concerne son physique à partir du moment où elle est naturelle.

Cette dernière ne devra en tout cas pas être une accro au web puisque la connexion Internet chez Patrice n'est pas optimale. L'éleveur précise même qu'il ne reçoit pas toutes les chaînes de télévision. Le futur couple aura donc d'autres activités pour se divertir le soir, ce qui ne devrait pas déplaire à notre candidat.

Ce n'est pas la première fois qu'un participant à L'amour est dans le pré dévoile être vierge. En 2014, Christophe (45 ans à l'époque), l'éleveur de vaches laitières, de vaches allaitantes, de poulets Label Rouge et céréalier dans la même région Pays de la Loire, avait fait les mêmes confidences.

Après Nathalie, Julie, Gérard, Sébastien, Raphaël, Pierre-Emmanuel et Jean-Marc, Patrice est le huitième candidat de cette nouvelle saison d'ADP dont le visage a été dévoilé.