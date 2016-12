L'amour est dans le pré 2017 : Portrait de Pierre-Emmanuel, charmant céréalier

Et voici un cinquième portrait de candidat de L'amour est dans le pré 2017 dévoilé ! Après ceux de Julie, Gérard, Sébastien et Raphaël, le compte Facebook de l'émission a publié une nouvelle photo et une vidéo afin de présenter le séduisant Pierre-Emmanuel.

Âgé de 43 ans, le candidat de cette nouvelle édition est céréalier et éleveur de vaches laitières et allaitantes en Centre-Val-de-Loire. "Les femmes complètement indépendantes, ce n'est pas trop mon truc", confesse-t-il à la belle Karine Le Marchand dans un extrait vidéo diffusé sur le réseau social.

Grand, mince et plutôt beau gosse, Pierre-Emmanuel recherche une femme démonstrative et appréciant son humour qui, paraît-il, est proche de celui de le présentatrice, c'est-à-dire grivois. "J'ai toujours eu un humour très gaulois. Au fil des ans, c'est de moins en moins coupé, les téléspectateurs ont donc le sentiment que je me lâche", confesse Karine Le Marchand à ce propos sans les pages de Télé 7 Jours.