L'amour est dans le pré 2017 : Raphaël et Marie-Laure, coulisses de la rupture

L'amour était dans le pré pour Raphaël. Lors de son aventure, le pêcheur de 44 ans a craqué pour Marie-Laure. C'était la tête pleine de projets que nous les avions quittés alors qu'ils étaient en week-end en amoureux en Slovénie et c'est main dans la main qu'ils sont arrivés face à Karine Le Marchand lors du bilan.

Pourtant, les deux candidats de L'amour est dans le pré 2017 ont rompu en plein bilan. "On ne va probablement pas continuer ensemble. On en est très tristes tous les deux (...). Je pense que je ne suis pas suffisamment amoureux pour me projeter", a annoncé Raphaël. Les téléspectateurs ont ensuite appris qu'il était parti en voyage de son côté et qu'il n'avait quasiment pas donné de nouvelles à sa prétendante : "Depuis le début, je me pose des questions. Je n'ai pas ressenti de coup de foudre. J'avais dit dans mon portrait que je ne croyais qu'au coup de foudre. (...) Au cours de ce voyage, je n'avais pas ressenti de manque."

Les anciens tourtereaux ont ensuite réglé leurs comptes face à Karine Le Marchand. Quand elle leur a alors demandé pourquoi ils étaient venus ensemble au bilan, ils ont répondu que la rupture n'était pas encore officielle, qu'ils pensaient qu'il y avait encore un faible espoir. Mais la conversation s'est conclue sans appel : "On est en train de se séparer." Une séquence qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux.

Raphaël a donc accepté de s'épancher un peu plus sur cette séparation particulière lors d'une interview accordée à Télé Star. "Ce n'était pas la personne que j'attendais même si j'ai été ébloui au début", a-t-il confié dans un premier temps. Après quoi, il s'est livré sur les coulisses de leur rupture : "Environ deux semaines avant le bilan, j'avais acquis la certitude qu'on allait se quitter. J'avais pris cette décision. Je lui en ai parlé à ce moment-là. Marie-Laure a quand même décidé de venir au bilan. Je trouvais que c'était une bonne idée qu'elle vienne même si c'était pour se séparer. Le timing a fait que le bilan avait lieu au moment de la séparation (...). Marie-Laure avait encore l'espoir que je revienne en arrière. Elle aurait souhaité qu'on continue (...). Mais ma décision était prise."

Depuis, Raphaël et Marie-Laure ne sont plus en contact. La jeune femme a en effet préféré couper les ponts.