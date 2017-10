L'amour est dans le pré 2017 : Romuald et Emmanuelle ont rompu

Lors du bilan de L'amour est dans le pré 2017, Romuald et Emmanuelle étaient apparus amoureux, ils avaient même dévoilé qu'ils avaient des projets de vie commune. Mais depuis ces images tournées en juin, les choses ont évolué.

Comme l'indique la prétendante à nos confère de Télé Loisirs, le couple s'est séparé cet été et c'est l'éleveur de poules qui a été à l'origine de cette décision. "Romuald s'est rendu compte après la fin de l'aventure que j'étais plus attachée à lui que lui à moi. Il a préféré stopper l'histoire avant qu'on ne concrétise trop de projets ensemble. (...) Je pense qu'il avait un attachement pour moi. On s'entendait très bien, on avait une complicité. Il s'est sans doute rendu compte qu'il n'avait peut être pas un réel attachement amoureux", explique Emmanuelle.

Une séparation qui lui a fait beaucoup de peine comme on peut l'imaginer : "Cela n'a pas été une période facile. Je croyais en cette histoire, mais on ne peut pas forcer les gens !" Tout naturellement, au départ, elle n'a donc plus voulu entendre parler du programme. Et puis, avec le recul, elle n'en garde que des bons souvenirs. "Je ne pensais pas pouvoir vivre tout ça. Forcément, ça fait très mal et aujourd'hui j'aimerais bien être encore avec lui mais il faut avancer. Il faut garder le positif. Aujourd'hui, j'essaie de toujours croire en l'amour et en la possibilité de rencontrer quelqu'un. Je laisse faire le destin", explique-t-elle.

Les fans du programme vont être déçus !