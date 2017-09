L'amour est dans le pré 2017 : Romuald et Emmanuelle prêts pour un enfant ?

Lundi 25 septembre, nous avons pu découvrir la première partie des bilans de L'amour est dans le pré 2017. Les téléspectateurs ont ainsi pu apprendre que Romuald et Emmanuelle sont toujours en couple et amoureux. L'éleveur de poules bio de 42 ans et sa prétendante se sont confiés à nos confrères de Télé-Loisirs.

Comme ils l'ont révélé hier soir, ils souhaitent emménager sous le même toit. "Je suis déjà allé visiter une maison ! Je veux qu'on démarre tous les deux dans un endroit neutre, on visite ensemble et puis nous allons louer une maison. Emmanuelle a un appartement, elle peut le louer. J'envisage de louer ma petite maison, une fois qu'elle sera terminée [Romuald fait actuellement des travaux, ndlr]", précise l'agriculteur.

Et ce n'est pas le seul projet du couple. Si tout se passe bien, ils espère avoir un enfant. "Ce serait évidemment bien", explique le candidat.

Rappelons qu'Emmanuelle est déjà maman d'une fille de 7 ans avec qui Romuald s'entend très bien. Elle confie : "Elle est complètement fan de Romuald ! Elle va quitter ses copines et en même temps, elle est très impatiente car elle sait que c'est pour une vie encore meilleure."

Bref, entre eux tout cela semble très bien parti.