L'amour est dans le pré 2017 : Sébastien (déjà) en couple, malaise chez Raphaël

Lundi 31 juillet, M6 dévoile les premiers jours de Sébastien, Carole, Raphaël et Patrice, candidats de L'amour est dans le pré 2017, aux côtés de leurs prétendant(e)s. Et certains n'ont pas attendu longtemps pour déclarer leur flamme.

Sébastien : Il fait déjà un choix

L'éleveur de brebis et de vaches allaitantes de 40 ans a convié Emilie (30 ans), pour qui il a eu un vrai coup de foudre, et Noura (28 ans). Si l'ambiance est bonne au départ, la compétition entre les deux femmes fait vite rage. Ce qui n'est pas pour déranger Sébastien qui se promène bras dessus bras dessous avec les deux brunes, lesquelles caressent son dos pour attirer son attention.

Le lendemain matin un malaise s'installe. Sébastien rappelle lors du petit déjeuner qu'il aimerait être en couple avec une personne qui ne vit pas trop loin de chez lui. Mais Émilie habite à 7h de son exploitation tandis que Noura est plus proche, à 2h30. Résultat, Émilie se sent en danger et Sébastien la rassure immédiatement.

Quelques minutes plus tard, le quadra fait une nouvelle bourde. Sébastien et Noura partent s'occuper des brebis pendant qu'Émilie se douche. Une activité qui dure plus longtemps que prévu. La brune se retrouve donc seule pendant vingt minutes et tourne en rond dans la ferme à la recherche du duo. Une maladresse qui fait beaucoup culpabiliser Sébastien. La journée se poursuit et l'attirance du berger pour Émilie se confirme. Alors qu'ils doivent faire un tour en tracteur, ils se font des confidences sur leurs sentiments et finissent même pas s'embrasser goulument. Sébastien a fait son choix et prévient Noura qui, très triste, décide de quitter la ferme le soir même. Cette première journée se conclut par un dîner en amoureux au restaurant. L'occasion pour Sébastien et Emilie de se découvrir de nouveaux points communs.

Raphaël : Malaise chez le pêcheur

Le pêcheur en eau douce de 44 ans est entouré de Sarah (36 ans) et Marie-Laure (38 ans). Cette dernière, qui est le coup de coeur de Raphaël, est arrivée en première chez lui. Entre eux l'entente se confirme et Sarah, qui débarque deux heures plus tard, se sent rapidement en trop.

Le lendemain, lors d'une sortie pêche sur le lac Léman, l'état d'esprit de Sarah ne s'arrange pas. Et pour cause, Raphaël ne semble s'adresser qu'à Marie-Laure. Quelques heures plus tard, l'enseignante reprend du poil de la bête en lançant une conversation sur Mike Horn, sujet que maîtrise également le pêcheur. Mais le dîner s'avère malheureusement catastrophique pour la brune. Faute de réussir à converser avec Raphaël et Marie-Laure de radioactivité, de micro-ondes et de molécules, elle s'isole dans sa chambre. Inquiet, Raphaël part à sa rencontre et la rassure en lui disant qu'elle a toute sa place chez lui et qu'il souhaite la découvrir davantage.

Patrice : Déjà une petite préférence...

L'éleveur de vaches, vierge à 52 ans, a invité Nathalie (44 ans) et Marie (50 ans). Un séjour qui ne commence pas très bien pour la quinquagénaire qui a attendu le duo plus de vingt minute à la gare, ce dernier étant retenu par la traite des vaches. Après une soirée très calme, ces dames découvrent le lendemain le travail à la ferme. Nathalie qui a grandi à la campagne est très à l'aise, contrairement à Marie. Mais la prétendante ne s'avoue pas vaincue et fait tout pour montrer qu'elle aussi est capable de faire ses preuves dans la stabulation. Autre qualité de Marie : elle ose taquiner le très réservé Patrice. Un comportement qui est à l'opposé de celui de Nathalie.

Les deux femmes rencontrent ensuite la très franche Laurence, amie de Patrice, qui n'hésite pas à bousculer les prétendantes avec de multiples sous-entendus coquins. Et la soirée de présentation des nouvelles venues à toute la communauté locale est l'occasion pour elle de passer un message à Nathalie et Marie : elles doivent être entreprenantes avec Patrice.

Alors que depuis le début du séjour Marie semblait être la plus à l'aise, ce soir, c'est Nathalie qui fait sensation, n'hésitant pas à rire des blagues parfois bourrues de Laurence. À l'issue de la soirée, Patrice fait un premier bilan : il a une préférence pour Marie dont il aime la franchise.

Carole : Compétition et réserve

L'éleveuse de saint-bernard de 48 ans accueille Didier et Éric. Très timide, le premier est pétrifié dès son arrivée chez Carole et peine à discuter alors que le deuxième, grand amoureux des animaux, se dévoile à l'aise et ne cesse de s'intéresser à la vie de l'éleveuse. Le Lendemain, Didier est heureusement plus à l'aise. Il n'hésite pas à taquiner son rival et surtout à prendre la parole.

Lors d'une sortie à une station de ski, Carole raconte son AVC et son expérience de mort imminente. Des confidences qui touchent les deux hommes et qui permettent à Éric d'évoquer le jour où, lui aussi, a frôlé la mort. Un bon point pour lui. Mais Didier ne s'avoue pas vaincu. Alors faute d'avoir vu la mort de près, il paye l'addition pour attirer l'attention de la douce Carole.

L'éleveuse avoue face caméra ne pas avoir encore de réelles préférences pour un de ses prétendant. Peut-être devrait-elle passer plus te de temps en tête-à-tête avec chacun d'entre eux...

C'est tout pour cette semaine, à la semaine prochaine pour connaître la suite des aventures de nos agriculteurs !