L'amour est dans le pré 2017 : Sébastien dresse le portrait de sa femme idéale

Inutile de patienter jusqu'au 2 janvier prochain pour découvrir les premières images de L'amour est dans le pré 2017. Depuis le 20 décembre, M6 dévoile au compte-gouttes des extraits des portraits des nouveaux agriculteurs.

Ce jeudi 22 décembre 2016, les internautes ont ainsi fait la connaissance de Sébastien, un éleveur de brebis et de vaches allaitantes en Nouvelle-Aquitaine de 40 ans. Avant d'être agriculteur, ce papa de deux enfants rêvait de devenir professeur de mathématiques, une matière qu'il adore ! Il a finalement pris la décision de se tourner vers l'agriculture, un métier qui le comble au quotidien.

Il ne lui reste plus qu'à trouver la perle rare pour être complètement heureux. Et Sébastien attend beaucoup de sa participation à L'amour est dans le pré. "Je n'ai pas envie de me ridiculiser. J'ai envie de me montrer tel que je suis. Je redoute aussi de ne pas trouver quelqu'un qui soit capable de s'adapter à la vie à la ferme", a-t-il confié à Karine Le Marchand. Et de préciser : "J'aimerais trouver quelqu'un qui s'intéresse à mon métier. Même si elle ne travaille pas avec moi, que parfois elle soit contente de venir avec m'accompagner le week-end."

Deux autres agriculteurs dévoilés

S'il ne trouve pas l'amour de sa vie, Sébastien pourra au moins se lier d'amitié avec Gérard, alias "Gégé", qui est également éleveur de vaches et de brebis allaitantes en Nouvelle-Aquitaine. Sa femme idéale ? "Une femme assez grande, au moins 1,68 mètre. Fine, fine. Bien les formes quand même. Comme on dit : quand il y en a un peu, ça arrange la viande."

Il fera également la connaissance de Julie lors de l'ouverture des courriers. L'éleveuse de chevaux de 33 ans en Normandie n'a jamais été mariée et n'a pas d'enfant. Elle espère trouver un homme assez costaud, viril, plutôt grand et qui lui fait sentir qu'elle est importante à ses yeux.