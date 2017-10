L'amour est dans le pré 2017 : Un couple pacsé, rupture en plein bilan

Lundi 2 octobre, M6 a dévoilé le premier épisode des bilans de L'amour est dans le pré 2017. Sébastien, Nathalie, Julie, Raphaël, Pierre-Emmanuel et Jean-Marc ont donné de leurs nouvelles à Karine Le Marchand.

Sébastien pacsé

Depuis sa rencontre avec Émilie, l'éleveur de brebis et de vaches allaitantes de 40 ans est sur un nuage. Nous les avions quittés amoureux et déjà prêts à emménager ensemble. Lors du bilan, ils dévoilent qu'ils se sont pacsés cinq semaines après leur rencontre. Une façon pour eux de montrer à leurs enfants respectifs que leur relation est sérieuse. M6 a d'ailleurs assisté à cette belle union.

Le couple qui vit donc ensemble souhaite-t-il un enfant ? Sébastien avait indiqué dans son portrait que ce n'était pas sa propriété. Pas de bébé à venir donc, du moins, pour le moment.

Invités surprise !

Pierre et Frédérique de la saison 7 ont débarqué. Fan du programme, ils se sont invités dans la conversation entre l'animatrice Emilie et Sébastien. Et bien sûr ils ne sont pas venus les mains vides mais avec une bouteille d'armagnac.

Raphaël rompt en plein bilan

Lors de cette 12e saison d'ADP, le pêcheur a craqué pour Marie-Laure et c'est la tête plein de projets que nous les avions quittés alors qu'ils étaient en week-end en amoureux en Slovénie. Qu'en est-il aujourd'hui ?

Le couple qui est arrivé main dans la main face à Karine Le Marchand annonce qu'il va "probablement pas continuer". Pour le pêcheur, il manque une "étincelle". Il n'est pas assez amoureux d'elle. Comme le raconte ensuite la prétendante, après leur voyage, il est parti en voyage dix jours en Israël et n'a pas donné de nouvelles. "Depuis le début je me pose des questions. Je n'ai pas ressenti de coup de foudre. J'avais dit dans mon portrait que je ne croyais qu'au coup de foudre. (...) Au cours de ce voyage je n'avais pas ressenti de manque", explique Raphaël. Le couple règle un peu ses comptes face à la présentatrice.

Et quand Karine Le Marchand demande pourquoi ils sont venus ensemble au bilan, ils répondent que le rupture n'était pas encore officielle, qu'ils pensaient qu'il y avait encore un faible espoir. La conversion se conclut sans appel : "On est en train de se séparer."

Nathalie, bientôt la vie à deux

L'éleveuse de vaches et de chèvres de 27 ans et Victor avaient confié lors de leur voyage à Calvi (Corse) être amoureux et vouloir, peut-être, emménager bientôt ensemble. Si ce duo qui vit à une trentaine de kilomètres l'un de l'autre n'a pas encore emménagé sous le même toit, il se voit tous les jours. Il prévoit d'ailleurs d'habiter ensemble à plein temps très prochainement. Le jeune couple fait les choses lentement mais sûrement.

Jean-Marc très amoureux

Entre Yvelise et Françoise, Jean-Marc a hésité et a préféré la deuxième. A la fin de leur voyage au Portugal, le couple avait même planifié de s'installer ensemble. Un projet qui va bientôt aboutir. En ce qui concerne la question du mariage, ils n'ont rien contre mais attendent encore un peu.

Lors du bilan, Françoise fait une révélation : elle a subi des violences par le passé. Maltraitée, elle a reçu des coups lorsqu'elle était enceinte de son deuxième enfant.

Julie sûre d'elle

L'éleveuse de chevaux de 33 ans n'a pas toujours été tendre avec Jean-Michel. Si dans un premier temps elle ne semblait pas vraiment croire à une idylle avec lui, la candidate est beaucoup plus sûre d'elle aujourd'hui. Pour preuve, Jean-Michel a emménagé chez elle il y a trois semaines. Le prétendant travaille même avec elle.

Pierre-Emmanuel y va lentement

Le céréalier et éleveur de vaches laitières et allaitantes de 42 ans a eu un coup de foudre pour Gwladys. Certain qu'elle était la seule à pouvoir le rendre heureux, il n'avait convié aucune autre prétendante chez lui. Et il a bien fait car ses certitudes se sont confirmées. Dans le dernier épisode les concernant, le duo parlait d'ailleurs déjà d'avoir un enfant.

Pour le moment, le couple qui est ensemble depuis trois mois n'a même pas encore emménagé ensemble. Gwladys n'a pas quitté sa chère Alsace, Pierre-Emmanuel n'est pas contre quitter ses terres... Pour le moment, il y a donc beaucoup d'amour mais pas encore d'engagement.