L'amour est dans le pré 2017 : Une prétendante "mise en stand-by" par la prod'

Lundi 10 juillet, M6 dévoile le troisième épisode des speed dating de L'amour est dans le pré 2017. Julie, Christophe, Patrice et le tendre Gérard vont donc rencontrer leurs prétendant(e)s et choisir qui aura la chance de passer quelques jours avec eux dans leur ferme. Le Parisien a justement eu la chance d'être là au moment où Gérard a accueilli ses chouchoutes. L'occasion pour nous de découvrir une drôle d'histoire...

En immersion chez Gégé, éleveur de vaches et de brebis de 52 ans qui n'a jamais connu l'amour, les journalistes du quotidien ont assisté à une drôle de scène. Une des prétendantes du candidat était si impatiente de le voir qu'elle n'a pas hésité à débarquer chez lui avant l'heure. Alors que Gérard devait aller chercher une de ses soupirantes à la gare vers 19h, l'autre, qui a fait le chemin en voiture, a débarqué chez lui avec deux heures d'avance. Une façon sans doute pour elle de tenter de passer un moment en tête-à-tête avec son prétendant.

Par souci d'équité, la production a donc réagi et a mis "en stand-by" la fameuse participante. "Encore un peu et elle tombait nez à nez avec Yves et Dominique, le frère et le cousin de Gégé", écrit Le Parisien.

Si les membres de l'équipe de tournage prennent soin de calmer les ardeurs de certains, ils doivent aussi veiller à des aspects plus techniques. Comme "gaffer" les marques de tous les objets des maisons ou vêtements portés afin qu'elles ne soient pas reconnues à l'antenne, trouver où brancher les projecteurs, et se protéger... du froid ! "Dans les voitures de la production on trouve des semelles en laine polaire, des parkas bien chaudes et des charentaises", apprend-on. "Les agriculteurs enlèvent toujours leurs chaussures chez eux, j'ai eu tellement froid aux pieds chez certains que je suis prévoyante, maintenant", lâche Anne, la chef d'équipe. Pas facile de tourner dans le pré !