L'amour est dans le pré 2017 : Une rupture en plein bilan !

Lundi 25 septembre, M6 dévoile le bilan de L'amour est dans le pré 2017. Alors que les téléspectateurs n'ont qu'une hâte, savoir qui est encore en couple, deux amoureux vont apparemment rompre devant l'animatrice du programme !

Dans les pages du Parisien, quelques détails sur les coulisses de tournage réalisé en juin ont été livrés. On apprend notamment qu'un couple a rompu devant les caméras. "Ils sont en interview avec Karine Le Marchand et ça pète, c'est la première fois que ça nous arrive", dévoile la productrice Virginie Matéo.

Pourtant, tout avait été fait pour que les agriculteurs, célibataires et amoureux, soient dans des conditions idéales pour être heureux et détendus. À Arles, les héros de cette 12e saison d'ADP ont profité d'un gîte quatre étoiles avec piscine. Entre deux questions de la présentatrice et les jeux d'eaux, ils se sont aussi rendus en boîte de nuit. Et comme les speed dating n'avaient pas encore été diffusés, c'est incognito qu'ils ont dansé sur le dancefloor.

Quatre jours de bonheur (et de rupture pour certains) pris en charge par la production, de même d'ailleurs que le coût des remplaçants des candidats dans leurs exploitations durant le tournage.