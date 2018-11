L'amour est dans le pré 2018 : Aude et Christopher parlent bébé, Daniel craque

Les péripéties amoureuses des quatorze agriculteurs se poursuivent ce lundi 5 novembre 2018 dans L'amour est dans le pré. Nos célibataires vivent leurs derniers jours avec leur prétendant à la ferme avant de, pour certains, les retrouver chez eux. Ce soir, la suite des aventures d'Émeric, Daniel, Aude, Jean-Claude et Vincent ont été diffusées. Voici ce qu'il s'est passé.

Aude folle amoureuse

L'éleveuse de vaches a choisi de poursuivre son aventure avec Christopher. Pour leurs premiers moments à deux, ils décident de faire des courses comme un vrai petit couple et se tiennent tout naturellement par la main. La veille de la séparation, les baisers se multiplient, les mots doux aussi. "Je pense que c'est une vraie histoire d'amour qui commence avec Christopher et franchement je ne m'attendais pas à ça avec l'émission. Hors caméra, il m'a dit que j'étais la bonne, qu'il n'avait jamais ressenti ça et moi non plus", confie Aude face à la caméra, des étoiles plein les yeux.

Aude et Christopher se sont revus plusieurs fois entre le tournage à la ferme et l'arrivée de l'éleveuse chez son prétendant. Le jeune homme a même rencontré la fille de la participante ! "Je pense qu'elle va l'appeler papa très rapidement", résume Aude. Le duo se retrouve donc dans un gîte dont il admire la décoration et la douche qui permet de se laver à deux. Lors de ces quelques jours auprès de Christopher, Aude rencontre ses beaux-parents et, là encore, tout se passe à la perfection. Lors d'une balade, ils évoquent même leur progéniture future. Il est en tout cas décidé qu'ils se revoient chez Aude et Christopher se voit déjà emménager chez elle, et agrandir la maison.

Vincent et Pascale, une évidence

Le maraîcher et arboriculteur de 57 ans n'est pas déçu de son séjour avec Pascale. D'ailleurs, entre eux, tout roule. Lui travaille, elle s'occupe déjà de la maison et, parfois, ils travaillent même ensemble. Comme tout se passe à la perfection, le duo décide vite de prolonger la présence de Pascale chez Vincent. "Avec Vincent, c'est simple, j'ai envie de tout faire avec lui, tout partager, son travail, ses loisirs", déclare la prétendante.

Après une semaine de séparation, Vincent retrouve Pascale chez elle (seulement 80 km les séparent). Le manque s'est fait sentir et les retrouvailles sont très chaleureuses même si la prétendante est stressée que les rôles soient inversés. Mais évidemment tout se passe bien et leur amour ne fait que grandir lors de ce séjour. Ils échangent d'ailleurs un "je t'aime". Lui aimerait qu'ils vivent déjà sous le même toit mais Pascale ne peut tout envoyer balader du jour au lendemain, notamment à cause de sa fille et de son travail. Et avant de faire le grand saut, c'est en Islande qu'ils vont profiter l'un de l'autre.

Émeric plus emballé que Lucie ?

Le producteur de sapin et apiculteur a préféré continuer son aventure avec Lucie. C'est tout sourire qu'on les retrouve au petit-déjeuner. Il faut croire qu'ils se sont rapprochés pendant la nuit. D'ailleurs, la jolie brune confirme un baiser et une nuit passée dans le même lit. Mais Lucie annonce face caméra avoir besoin de temps. Émeric saura-t-il réfréner son impatience ? En tout cas, la jeune femme n'est pas fermée à l'idée de quitter sa région bordelaise pour la Bretagne et donc notre producteur. Il est pour le moment convenu qu'ils se retrouvent chez elle et Émeric ne doute pas une seconde du fait qu'entre eux, c'est une belle histoire d'amour qui commence.

Jean-Claude comblé

Notre éleveur est aux anges aux côtés de Chantal. Il l'invite donc au restaurant afin qu'elle découvre des produits de son terroir et, tant qu'à faire, afin de lui donner envie de revenir. D'ailleurs, la commande n'est pas encore passée que le duo évoque déjà ses retrouvailles chez la prétendante. "J'ai jamais ressenti ça dans ma vie. Que je pouvais être aussi bien avec un homme. Pour l'instant, je ne me vois pas déménager chez lui, j'avoue que j'aime bien le chauffage de mon appartement mais on se verra de temps en temps pour poursuivre. Je pense que je suis tombée amoureuse de Jean-Claude", déclare-t-elle.

Avant qu'ils se retrouvent chez Chantal, le duo s'est revu une fois hors caméra et Pascal a rencontré les proches de Jean-Claude. Clairement, ils sont amoureux, il ne se passe pas un jour sans qu'ils ne s'appellent. Ils sont donc très heureux de se revoir. "Ça dépasse ce que j'attendais. Je suis souvent heureux mais là c'est pour d'autres raisons", confie Jean-Claude qui est tout simplement aux anges. Sans surprise, ils décident de partir en week-end en amoureux ensemble. Destination : l'Espagne.

Daniel en larmes

L'éleveur bovin a eu tout de suite un bon feeling avec Bénédicte et a donc éconduit Lydia. Pour leur première journée à deux, Bénédicte a le droit à une formation (un peu rude d'ailleurs) d'agricultrice. On a vu plus romantique... Heureusement, elle a le droit à un moment de répit et de tendresse en allant voir un veau qui vient de naître.

Concernant leur relation, la prétendante propose de laisser son téléphone à Daniel qui rétorque qu'il aurait aimé aller chez elle. Rendez-vous est donc pris mais Bénédicte en a-t-elle vraiment envie ? "J'ai l'appréhension de partir. Je suis comme un poisson dans l'eau ici. On verra au fur et à mesure, pas de plan sur la comète. Doucement mais sûrement", confie-t-elle face caméra. Pour Daniel, il n'y a pas encore vraiment d'étincelles mais un manque va sûrement se faire sentir. Et c'est le cas très rapidement puisqu'il pleure dès que la voiture de Bénédicte s'éloigne.