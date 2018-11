L'amour est dans le pré 2018 : Aude pense déjà au mariage, Éric en larmes

Les aventures amoureuses des quatorze agriculteurs deL'amour est dans le pré 2018 touchent bientôt à leur fin. Pour certains, les séjours à la ferme se terminent et pour d'autres les voyages en amoureux débutent. Ce soir, Jacques, Raoul, Patrice, Aurélia, Vincent, Jean-Claude, Aude et Éric (dit Ricou) ont vu leur participation prendre un nouveau tournant.

Jacques arrête l'aventure

À la faveur d'une soirée très animée, Jacques a choisi de poursuivre son aventure avec Patricia mais lui annonce finalement qu'il ne souhaite pas non plus continuer l'aventure avec elle. "C'est un ensemble, je me dis : 'Est-ce qu'elle va vraiment pouvoir accrocher dans tout ce que je fais ? Me comprendre ?' Tu te voyais faire une vie avec moi à la ferme ?", lui demande-t-il. Elle répond par l'affirmative, ce qui ne le convainc pas. Il se montre donc un peu plus franc et lance : "Tu es quelqu'un de bien mais je ne le sens pas. Il y a quelque chose qui... voilà." Avant de partir, Patricia met les choses au clair et reproche notamment à Jacques son manque de disponibilité durant son séjour.

Éric déçu et en larmes

L'agriculteur a craqué pour Rosanna. Après le départ de son autre prétendante Nathalie, il s'empresse de faire une petite déclaration à sa chouchoute : "Si je devais aimer quelqu'un, ce serait toi." Et il lui demande s'ils se reverront bientôt chez elle. La réponse ne se fait pas attendre. Elle n'a pas de sentiment amoureux pour Ricou. Optimiste, le candidat lui répond que c'est peut-être une question de temps. Malheureusement, le déclic n'a pas eu lieu et Rosanna décide de mettre un terme à l'aventure. Elle ressent une "grande affection" et de "l'amitié" mais rien de plus. Ricou finit en larmes.

Raoul et Laetitia aux anges

Le célibataire de 37 ans a eu un coup de foudre pour Laetitia. Dans le dernier épisode, ils parlaient déjà d'un emménagement ensemble. Lors d'une randonnée, de premières tensions se font ressentir lorsque Raoul joue les coachs alors que Laetitia souffre de l'effort physique. Plus la sortie avance, plus la jolie brune ne cache pas sa lassitude. Entre eux, l'incompréhension règne, mais les choses rentrent très vite dans l'ordre.

Nous les retrouvons ensuite en Moravie-du-Sud (République tchèque) où ils profitent d'un séjour au milieu des vignes avec sauna et dans un jacuzzi. Les tourtereaux ont même droit à un vol en montgolfière. Ce séjour renforce leur amour même si, pour le moment, ils "ne se sont pas fixé de long projets". Vont-ils nous réserver une belle surprise pour le bilan ?

Vincent et Pascale en Islande

Le moustachu de 57 ans et son amoureuse s'envolent pour l'Islande. La prétendante qui n'a jamais pris l'avion n'est pas rassurée et ce n'est pas Vincent qui l'aide à surmonter sa peur puisqu'il tente de lui faire croire à une panne de moteur. Si le duo qui s'est vu presque tous les week-ends en dehors du tournage est époustouflé par la beauté de la nature islandaise, il préfère visiter une serre agricole. Vincent, le roi de la tomate, n'est donc pas franchement dépaysé.

La suite du séjour se passe à la perfection même si un petit accrochage a lieu au moment de prendre un bain en plein air. Mais il en faudrait beaucoup plus pour faire trembler ce couple qui explique face caméra que la perte de repères dû au voyage n'est pas pour rien dans ce petit moment de tension. Ouf !

Aurélia finit seule

Du fait de ses problèmes de santé – la jeune femme a été hospitalisée –, le week-end en amoureux de la jolie maman et de Christophe aux Saintes-Maries-de-la-Mer a été reporté de nombreuses fois. Deux mois plus tard, le duo se retrouve mais une amitié semble s'être installée. "La rencontre du coeur n'y est pas", confie Christophe. Lors d'une séance de massage, le prétendant tente un rapprochement mais cela prend plus des airs de blague que de drague.

Le reste du week-end n'est pas plus synonyme d'amour malheureusement. Six mois après que Christophe a commencé la démarche de contacter Aurélie, aucun des deux ne se voit aller plus loin. Ils ne regrettent pourtant pas leur rencontre.

Jean-Claude triste

Avec Chantal, l'éleveur se rend en Espagne, à Tolède. Si la visite de la ville les rend heureux, tout comme l'ensemble de ce séjour, le duo a du mal à cacher sa tristesse. Ils souffrent de plus en plus du fait de vivre loin l'un de l'autre – rappelons que 250 kilomètres les séparent. Ce week-end a donc un petit goût amer, surtout pour Jean-Claude.

Aude veut... tout très vite !

L'éleveuse coule toujours des jours heureux avec Christopher et c'est à Arcachon que le couple passe le week-end. Après s'être envoyé en l'air avec du parachute ascensionnel, le duo déjeune dans un endroit romantique. L'occasion pour Aude de sortir son pendule. Celui-ci confirme qu'ils vont emménager ensemble avant la fin de l'année, qu'ils ne se marieront pas l'année prochaine – ce que Aude trouve "dommage" comme elle le déclare avec humour – et qu'ils auront des enfants ensemble. Rien que ça ! Le pendule confirme même qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Lors d'une sortie en bateau et l'ouverture d'une bouteille de champagne, le capitaine déclare "champagne mousseux, mariage heureux", ce qui a une fois de plus lancé Aude. "Tu as entendu chéri ?", lance-t-elle alors à Christopher.

En somme, ce week-end a été idyllique et vu la vitesse où vont les choses entre eux, il n'est pas impossible que l'on apprenne une belle nouvelle lors du bilan.

Patrice et Sylvie, un amour discret

Le duo se rend dans les Pyrénées-Orientales afin de faire une randonnée de deux jours avec un âne. Mais entre l'animal de Patrice qui se laisse peu apprivoiser et la nuit dans un refuge, le séjour ne s'annonce pas très romantique. Mais ce n'est pas un problème pour eux puisqu'ils désirent aller lentement. Ces deux grands timides ont pour le moment une relation d'amitié, basée sur le respect. Mais le fait qu'ils fassent ce séjour ensemble est la preuve qu'ils ont tous les deux envie d'aller plus loin. C'est donc ensemble qu'ils se rendront au bilan et on espère qu'ils y feront une jolie annonce.