L'amour est dans le pré 2018 : Aude, une jeune maman qui n'oublie pas de vivre

On en apprend chaque jour un peu plus sur les agriculteurs de L'amour est dans le pré 2018 (M6). Après Vincent, Raoul, Aurélia, Patrice, Thomas, Jean-Claude, Daniel, Emeric, Eric et Samuel Le Parisien nous présente aujourd'hui Aude, une souriante Bretonne de 36 ans.

Aude, productrice de lait depuis qu'elle a repris l'exploitation familiale, est la maman d'une petite fille de 3 ans. Elle a mené sa grossesse seule puisque son compagnon professeur en région parisienne – comme elle à l'époque – n'a pas désiré la suivre dans son projet professionnel. Ainsi, grâce à l'émission, la sympathique trentenaire espère bien rencontrer une personne avec laquelle elle "n'oubliera pas de vivre".

"Mon seul stress dans l'émission, c'est que je peux avoir du mal à choisir (rires). Quant aux hommes qui voudraient me rencontrer sans passer par l'émission, ça ne me perturbera pas. Il faut assumer qui on est et ce qu'on fait. Le père de ma fille était un beau parleur, toujours à me dire ce que je voulais entendre. Je préfère les actes au paroles", a-t-elle statué.

En ce qui concerne la possibilité qu'elle essuie des critiques, Aude ne semble pas trop s'en émouvoir pour le moment. "J'ai déjà connu ça, des jalousies quand j'étais prof d'anglais, et que mon travail était apprécié. Il y a toujours des gens pour critiquer. Alors maintenant, je laisse dire. Et je ne suis pas sûre d'avoir le temps de lire ce qui s'écrira sur moi sur les réseaux sociaux", a-t-elle assuré.

Rendez-vous les lundis 15 et 22 janvier 2018 dès 21h sur M6 afin de découvrir les 14 nouveaux agriculteurs de L'amour est dans le pré 2018.