L'amour est dans le pré 2018 : Aurélia, la pétillante rousse à croquer

Alors que les premiers portraits des agriculteurs de L'amour est dans le pré 2018 (M6) seront diffusés dès 21h lundi 15 janvier 2018, la production a dévoilé les visages de quelques participants.

Aurélia est l'une des deux femmes au casting de cette nouvelle édition du programme. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle fera très certainement tourner les têtes de ses prétendants. En effet, la jeune femme de 37 ans à la longue chevelure rousse est une beauté naturelle.

Ancienne prof d'anglais, Aurélia a repris la ferme familiale en Provence-Alpes-Côtes d'Azur après avoir été confrontée au départ du père de ses enfants, ce dernier ne supportant plus la vie à la campagne. Désormais célibataire, la jeune femme vit au milieu de ses cochons et cockers dans sa ferme pédagogique et n'attend plus qu'une chose : celui qui viendra partager son quotidien.

Comme chaque année, Karine Le Marchand craque devant les animaux des agriculteurs. Après avoir été émue face à la petite brebis Brigitte, rejetée par sa mère car trop faible, dans l'exploitation de Vincent, l'animatrice a bien failli adopter chez Aurélia. "Elle élève aussi des cockers. Quand nous sommes venus, il y avait une portée, dont un que j'aimais beaucoup. J'étais à deux doigts de repartir avec, même s'il sentait pas mal de la gueule !", avait-elle lancé à nos confrères de Télé 7 Jours.