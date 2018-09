L'amour est dans le pré 2018: Aurélia outrée par les moqueries sur Jean-François

Lundi 27 août 2018, les fans de L'amour est dans le pré (M6) découvraient notamment les speed dating d'Aurélia et ont ainsi fait la connaissance de son prétendant Jean-François. Et l'ébéniste de 30 ans n'est pas passé inaperçu auprès des téléspectateurs.

Nombreux sont ceux à l'avoir trouvé inquiétant et l'ont donc comparé à un personnage de films d'horreur. Une comparaison qui n'a pas plu à l'agricultrice de 36 ans, responsable d'une ferme en Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Elle a donc tenu à défendre Jean-François lors de son interview accordée à nos confrères de Télé Loisirs : "J'ai été outrée de la méchanceté des gens ! Jean-François, c'est justement une personne dépourvue de méchanceté. Il est entier, bon et bienveillant. Les gens se sont moqués de lui alors qu'il était tétanisé face à moi, devant les caméras. Il en perdait ses mots alors qu'il avait sûrement plein de choses à me dire."

Aurélia a ajouté que son prétendant l'avait "bouleversée" lors de leur rencontre et que c'était pour cela qu'elle avait choisi de le faire venir chez elle, avec Christophe. "Je n'aime pas qu'on fasse mal aux gens que j'aime. Ils n'ont pas été gentils avec lui. (...) Ça a été très dur pour lui. Il a eu beaucoup de mal." Le message est passé !