L'amour est dans le pré 2018 : Câlin, larmes... Celui qui a ému Karine Le Marchand

Aux commandes de L'amour est dans le pré (M6) depuis 2009, Karine Le Marchand se plaît chaque saison à parcourir les quatre coins de la France afin de rencontrer les nouveaux agriculteurs. Des candidats qui très souvent la touchent.

Lors du tournage de L'amour est dans le pré 2018 par exemple, l'animatrice de 49 ans a été très marquée par Patrice (50 ans), un osiériculteur-vannier qui vit dans la région Centre-Val de Loire.

Émue aux larmes, Karine Le Marchand a confié vendredi 12 janvier, sur le plateau de C à Vous (France 5) : "C'est un garçon réservé, qui était bouc-émissaire au lycée, et qui s'est vraiment fait maltraiter parce qu'il n'était pas assez fort, pas assez grande gueule, pas assez compétiteur sans doute. Et c'est quelqu'un qui a été tellement blessé par cet épisode de sa vie qu'il s'est renfermé sur lui, et que dès l'instant où il y a des sentiments, il se sent en danger. C'est quelqu'un qui se renferme, il s'est fabriqué un cocon."

Et de poursuivre : "J'ai commencé à lui lister les qualités que je lui trouve, et au moment où je lui parle, je vois son visage qui se transforme, sa lèvre qui commence à trembler, des larmes qui coulent..." Pour le consoler, la grande amie de Stéphane Plaza l'a alors pris dans ses bras. Mais c'était plus fort qu'elle, les larmes ont également coulé. Un moment émouvant qui, à coup sûr, restera dans sa mémoire durant de nombreuses années.