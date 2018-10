L'amour est dans le pré 2018 : Clash chez Daniel, Emeric séduit et départ

Les péripéties amoureuses des quatorze agriculteurs se poursuivent ce lundi 08 octobre 2018 dans L'amour est dans le pré. Nos célibataires en quête d'amour ont entamé leur séjour à la ferme et alors que les premières affinités se précisent, découvrez la suite des aventures de Thomas, Daniel, Emeric et Patrice.

DANIEL : CLASH ET DÉCEPTION

Cap sur la Normandie pour retrouver Daniel. Depuis deux jours, l'éleveur bovin de 47 ans cohabite avec Bénédicte, 44 ans, et Lydia, 43 ans. Si Bénédicte a dès le début montré beaucoup de facilité à s'intégrer dans le milieu agricole, du côté de Lydia la Parisienne, le séjour s'annonce compliqué.

Pour cette nouvelle journée, Daniel a toujours du mal a préciser ses affinités. Mais cela ne saurait tarder car après la soirée de la veille - au cours de laquelle il avait invité tous ses proches à rencontrer ses prétendantes -, sa nièce Cécile a affirmé sa préférence pour Bénédicte. Cet avis influencera-t-il le choix de l'agriculteur ?

Prise dans ses questionnements, Lydia retrouve Daniel pour en savoir plus sur la situation. Ce dernier reconnaît avoir plus de complicité avec Bénédicte, avouant par la même occasion qu'elle et la tornade brune ne seraient jamais sur la même longueur d'onde. C'est donc sobrement et sans mâcher ses mots que l'agriculteur finit par lui expliquer qu'il préférerait passer le reste de la semaine avec Bénédicte.

Pour la dernière soirée à trois, Daniel a invité ses prétendantes au restaurant. Mais ce dîner se transforme vite en règlement de comptes. L'éleveur bovin ne manque pas une occasion pour balancer quelques vacheries à Lydia, qui elle réplique sans remord. Mais attention à ne pas pousser le bouchon trop loin... Après ce séjour fort en clash et en émotions, Lydia reprend le chemin de Paris.

EMERIC : LE DÉBUT D'UNE LOVE STORY

En Bretagne, on retrouve le romantique Emeric. À 32 ans cet apiculteur et producteur de sapins recherche l'amour avec un grand A. Ses espoirs se sont portés sur Lucie, une Bordelaise de 30 ans qui travaille dans le prêt-à-porter, et Clémentine, 28 ans, qui vit à Nantes où elle est préparatrice physique pour les sportifs. Jusqu'à présent, Emeric n'avait montré aucune préférence entre les deux jolies jeunes femmes.

Ce matin, il présente à ses prétendantes une autre facette de son métier : la vente de son miel. Voyant les difficultés du jeune homme à partager ses sentiments, les filles ont décidé de prendre les choses en main en s'octroyant chacune un date avec lui. C'est Clémentine qui entre dans la danse la première. La jeune femme ouvre son coeur ainsi que ses attentes chez un homme. Si Emeric en apprend davantage sur elle, Clémentine, elle malheureusement, n'est pas beaucoup plus avancée. Quand vient le tour de Lucie, la passionnée de perroquets rentre dans le vif du sujet et une chose est sûre, la vie à trois ne pourra pas durer.

Ces conversations ont visiblement fait leur effet puisque Emeric repart du marché avec une certitude en tête : il a bel et bien un coup de coeur pour l'une d'ellee. "Il y a une fille qui m'attire plus que l'autre. Pour moi, c'est clair, j'ai fait mon choix" explique-t-il devant les caméras.

Après deux jours d'aventure, Emeric est donc prêt à faire part de ses sentiments. C'est avec Lucie qu'il prend les devants et avoue qu'elle est son coup de coeur et qu'il a envie de poursuivre l'aventure avec elle. Il lui reste maintenant à annoncer la nouvelle à Clémentine. Face à la décision d'Emeric, Clémentine reprend la direction de Nantes sans plus attendre et le coeur serré.

Après le départ de Clémentine, Emeric passe à la vitesse supérieure en quittant le gîte qu'il avait loué pour inviter Lucie dans son véritable appartement pour une première soirée qui ne sera toutefois pas en tête à tête puisqu'il a convié quelques amis. Au lendemain de la soirée, Lucie et Emeric semblent plus proches et poursuivent leur timide séjour amoureux en toute tranquillité.

PATRICE : CONFIDENCES ET PRÉFÉRENCE

Direction la Touraine, chez Patrice, l'osiériculteur-vannier de 50 ans. Depuis l'arrivée de ses prétendantes, ce grand timide est en plein émoi. S'il a un coup de coeur assuré pour Sylvie, 37 ans venue des Yvelines, Anna, 53 ans, arrive à troubler notre agriculteur et n'hésite pas à jouer à fond la carte de la séduction.

Pour le troisième jour, Patrice a décidé d'initier ses prétendantes à son travail. Un exercice déterminant pour lui qui est passionné de son travail. Chez Sylvie, il a décelé un fort potentiel, rien d'étonnant pour cette restauratrice de tapisserie ancienne. Ensemble, ils partagent leur passion et "tissent" de nouveaux liens.

Au tour de Sylvie d'accompagner Patrice pour arracher les mauvaises herbes, et par la même occasion, quelques confidences. Sylvie et Patrice se rendent compte de tous leurs points communs, aussi douloureux peuvent-ils être comme le fait d'avoir été harcelé étant plus jeune. L'occasion aussi pour Patrice de lui confirmer son coup de coeur pour elle. C'est donc en toute sincérité et pudeur que le duo se livre de plus en plus.

THOMAS : ENTRE LES DEUX, IL A TRANCHÉ

Retour en Charente-Maritime chez Thomas. L'ostréiculteur de 30 ans, et seul agriculteur gay de la saison, recherche celui qui l'accompagnera dans tous les aspects de son quotidien. C'est avec Romain, 31 ans qui travaille dans l'aéronautique à Genève et Garrett, la tornade américaine qui travaille dans un bar à huîtres à la Rochelle, qu'il a décidé de vivre cette aventure. Confrontés depuis deux jours à son rythme effréné, les deux hommes ont redoublé de motivations pour s'attirer les faveurs de Thomas même si, pour l'heure, l'agriculteur est complètement troublé par ses prétendants aux caractères bien différents.

Pour favoriser la séduction et découvrir en profondeur ses soupirants, Thomas a décidé d'emmener ce troisième jour uniquement Romain. Une aubaine pour le jeune homme qui n'attendait que de se retrouver en tête à tête avec l'agriculteur. Inquiet de la démarche de Romain, Thomas évoque ses doutes mais aussi ses attentes dans une relation. "Thomas a du mal à croire que je pourrais quitter ma vie Genevoise. Il faut que je lui prouve que je suis prêt à faire tout ça", comprend Romain.

Garrett les rejoint pour le déjeuner, bien conscient qu'il a peut-être perdu des points entre-temps. Mais Thomas va lui donner l'occasion de se ressaisir et l'Américain foufou devient sérieux en jouant la carte de l'honnêteté. Le lendemain, c'est donc au tour de Garrett de faire ses preuves sur le marché. Avec la bonne humeur qu'on lui connaît, l'Américain cartonne dans le domaine de la vente, très à l'aise avec les clients. Mais il faut aussi savoir parler de choses sérieuses, c'est-à-dire de leur éventuel futur à deux, un exercice compliqué pour celui qui est toujours dans la rigolade.

Après trois jours de marché, Thomas et ses prétendants sont de retour à l'île d'Oléron. Pour la soirée, Thomas a décidé de s'octroyer une pause en présentant ses amis à Romain et Garrett. Alors que Garrett s'éclate et sociabilise, Romain trouve les mots qui touchent Thomas et qui le confortent dans l'idée que c'est lui son véritable coup de coeur.

La suite la semaine prochaine...