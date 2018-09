L'amour est dans le pré 2018 : Coup de foudre et premiers baisers...

Ce lundi 3 septembre 2018, les aventures de nos quatorze agriculteurs en quête d'amour se poursuivent sur M6.

LE SPEED-DATING

Dix jours ont passé depuis l'ouverture des courriers. Toujours à Paris, il est temps pour les agriculteurs de débuter leurs tête-à-tête. Ils ne pourront choisir que deux personnes pour les suivre à la ferme. Entre excitation et appréhension, les candidats ont déjà le coeur qui palpite. Patrice, Jean-Claude, Samuel et Raoul vont à leur tour rencontrer leurs prétendantes tant attendues. Et c'est à Montmartre, quartier de l'amour, que les rendez-vous auront lieux.

C'est Samuel qui entre le premier dans la danse. A 40 ans, il est heureux à la ferme en Corrèze mais supporte de moins en moins la solitude. Célibataire exigeant, il sait ce qu'il veut et surtout ce qu'il ne veut pas. Il est prêt à faire connaissance avec ses cinq soupirantes. Elodie, 28 ans, se lance pour le courtiser lors d'un premier rendez-vous stressant mais très vite les mots tendres d'Elodie arrivent à toucher Samuel. S'en suit Marie-Léa, une jeune femme pétillante de 28 ans qui fait son effet et qui apparaît très dynamique, ce qui est une qualité appréciable pour l'agriculteur. Johanna est la dernière à passer. Auteure de deux livres, âgée de 29 ans et éprise de nature, elle avait bouleversé Samuel à la lecture de son courrier. Mais prise par le stress, Johanna ne parvient pas à rendre la communication fluide et de son côté Samuel la trouve trop maigre physiquement non sans une pointe de déception...

Jean-Claude (56 ans), éleveur de brebis laitières bio dans l'Aveyron a longtemps privilégié son travail à l'amour. Mais aujourd'hui, il est prêt à ouvrir son coeur. Il attend cinq prétendantes. Hélène, fonctionnaire dans l'agriculture, a une personnalité bien à elle. Elle a même apporté un poème de Paul Eluard pour son agriculteur, une attention qui a ému Jean-Claude aux larmes. S'en suit Thérèse, une belle blonde qui admet sans détour dès son arrivée sa foi en Dieu, ce qui ne déplaît pas du tout à Jean-Claude bien au contraire. La douce Chantal fait son entrée la dernière pour le plus grand plaisir du fermier qui lui avoue au bout de quelques minutes seulement qu'elle est sa préférée. Il ne peut d'ailleurs pas s'empêcher de lui demander de le rejoindre chez lui. Un vrai coup de foudre !

Au tour de Patrice de débuter son marathon de dix rendez-vous. L'osiericulteur-vannier a bien l'intention de trouver son âme soeur au cours de ce speed-dating. Ça tombe bien car elles sont nombreuses a avoir été émues par son portrait en janvier dernier. A la grande surprise, le grand timide de la saison affiche une assurance sans faille lors des premiers tête-à-tête. Brigitte, Claire, Christine, Isabelle, Anna... les rendez-vous s'enchaînent mais Patrice n'a pas le coup de coeur jusqu'à l'arrivée de Sylvie, celle qui l'avait chamboulé dans son courrier. A 37 ans, Sylvie est restauratrice de tapisserie ancienne et vit dans les Yvelines. En lisant sa lettre, Patrice s'était reconnu en elle. Et quand l'heure de la rencontrer a sonné, aucun des deux n'a été déçu par l'autre.

De son côté Raoul, venu tout droit de l'île de la Réunion, s'apprête à rencontrer ses prétendantes avec en tête Laetitia, son coup de coeur du courrier. Et dès que sa favorite a mis les pieds dans la capitale, Raoul prend une décision irrévocable. Complètement sous le charme, il annule tous ses rendez-vous pour ne garder qu'elle. Raoul prend le risque de lui faire croire que le speed dating aura bien lieu. Dès qu'ils se retrouvent, c'est l'amour au grand jour. Ils ne se lâchent pas du regard et se font de belles déclarations d'amour au point d'avoir les larmes aux yeux. Un rendez-vous intense et très sincère qui se termine même sur un baiser amoureux...

L'heure est aux décisions... Jean-Claude choisit donc d'emmener avec lui Chantal mais aussi Thérèse. Patrice décide d'inviter Sylvie et Anna à son exploitation. De son côté, Samuel a réussi à faire son choix et embarque Marie-Léa et Elodie. Quant à Raoul, c'est bien évidemment avec Laetitia qu'il poursuit l'aventure.

LES PREMIERS JOURS A LA FERME

Une semaine après les rendez-vous parisiens, les prétendantes sont sur la route pour rejoindre les agriculteurs.

Jean-Claude va chercher sa première prétendante, Thérèse, à la gare. Ce dernier arrive avec quelques minutes de retard mais la jolie blonde ne s'en offusque pas et apparaît très enjouée de découvrir la région. Mais les débuts s'annoncent compliqués puisque Jean-Claude n'est pas très volubile. Arrivés à la ferme, il lui fait visiter sa demeure quelque peu rustique sans parvenir à mettre à l'aise son invitée... Heureusement, au bout de quelques heures, l'entente est au beau fixe. Une aubaine pour Thérèse qui profite de ses moments privilégiés avec Jean-Claude avant l'arrivée de sa rivale Chantal, coup de coeur officiel de l'agriculteur.

Patrice prépare activement sa maison avant de recevoir ses deux prétendantes. Anna débarque la première après un trajet de 350 km, tout droit venue de Paris. Elle se laisse emmener dans son univers et apparaît déjà à l'aise, elle a même droit à un petit concert privé de violoncelle. Sylvie arrive enfin et les festivités peuvent commencer.

Chez Samuel, c'est Elodie qui fait son apparition dans l'après-midi. A peine arrivée, elle reprend la route avec le beau blond direction le supermarché. Une étape intéressante qui leur permet de se rapprocher. Une complicité s'installe doucement même si Samuel n'hésite pas à évoquer ses (nombreuses) exigences. Plus tard, il l'emmène en balade et ensemble ils s'arrêtent pour une pause romantique dans un pré de jonquilles. Le soir Marie-Léa arrive enfin.

De retour à l'île de la Réunion, Raoul est bien heureux de retrouver ses vaches et ses brebis. Mais surtout, il a hâte de revoir Laetitia après leur rendez-vous bouleversant. A seulement 20 km de son exploitation, la jolie brune ne met pas beaucoup de temps à arriver sur place. Et l'attirance entre les deux ne s'est pas estompé. A peine arrivée que Raoul rentre dans le vif du sujet en l'emmenant s'occuper d'un petit agneau. Pas forcément en tenue adéquate, Laetitia, talons aux pieds et en robe blanche "sexy" d'après Raoul, apparaît toutefois enjouée et très heureuse de faire ses premiers pas dans le milieu de la ferme.

La suite la semaine prochaine...