L'amour est dans le pré 2018 – Émeric : Le très séduisant jeune papa cartonne !

Ce 15 janvier 2018, M6 a dévoilé 7 portraits des 14 nouveaux agriculteurs de L'amour est dans le pré. Parmi ces nouveaux agriculteurs en quête du grand amour, le pépiniériste et apiculteur Émeric a beaucoup plu au public...

Fort de son physique agréable, d'un humour certain et d'un naturel désarmant, le jeune homme de 32 ans – papa d'une petite Marine âgée de 6 ans – n'a eu aucun mal à séduire son auditoire... À tel point que Karine Le Marchand elle-même a cherché à savoir pourquoi il avait besoin de l'émission pour rencontrer quelqu'un. "Pourquoi tu as besoin de nous, un beau garçon comme toi, à ton avis ?", lui a-t-elle lancé sans passer par quatre chemins.

"Je ne sais pas malheureusement, j'ai eu besoin de temps pour me retrouver après ma séparation assez douloureuse avec la mère de ma fille. J'ai essayé de faire des rencontres via des sites mais j'ai jamais eu la petite flamme qui fait que j'avais envie d'aller plus loin. Et est-ce que tu connais beaucoup de gens qui ont rencontré leur conjoint en boîte ? Moi j'en connais pas beaucoup ! Dès que tu cherches, tu trouves personnes... Et je suis peut-être trop exigeant ou ma fille est trop importante dans ma vie aussi", a-t-il analysé avec honnêteté.

Sur les réseaux sociaux, en marge de la diffusion de ce premier épisode des portraits, de nombreux internautes ont manifesté leur engouement autour du profil du candidat.