L'amour est dans le pré 2018 – Émeric : Tendre cliché avec sa fille Marine...

Lundi 15 janvier 2018, les téléspectateurs de M6 faisaient la connaissance du charmant Émeric à l'occasion de la diffusion des premiers portraits d'agriculteurs de L'amour est dans le pré saison 13. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le jeune papa pépiniériste et apiculteur de métier a fait mouche !

Questionné par Karine Le Marchand sur la raison de sa participation au programme de dating alors qu'il n'a pourtant pas l'air d'avoir besoin d'aide pour séduire une femme, Émeric (32 ans) avait indiqué avec honnêteté : "J'ai eu besoin de temps pour me retrouver après ma séparation assez douloureuse avec la mère de ma fille. J'ai essayé de faire des rencontres via des sites mais j'ai jamais eu la petite flamme qui fait que j'avais envie d'aller plus loin. Et est-ce que tu connais beaucoup de gens qui ont rencontré leur conjoint en boîte ? Moi j'en connais pas beaucoup ! Dès que tu cherches, tu trouves personnes... Et je suis peut-être trop exigeant ou ma fille est trop importante dans ma vie aussi."

Il est vrai qu'Émeric n'a qu'une priorité dans sa vie pour le moment : sa petite Marine âgée de 6 ans. Sur son compte Facebook personnel, la couleur est d'ailleurs tout de suite annoncée dès la "couverture" du profil où le breton a publié une photo de sa princesse et lui en bord de mer, tous deux portant un T-shirt du joueur de football Christophe Kerbrat (Guingamp).