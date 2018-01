L'amour est dans le pré 2018 : Éric, un cool et coquin quinquagénaire

Lundi 15 janvier, M6 dévoile les premiers portraits des candidats de L'amour est dans le pré 2018 . Si on en sait déjà plus sur Aurélia, Aude, Patrice, Raoul, Daniel, Jean-Claude, Vincent ,Thomas, Éric, Samuel, il est temps de faire connaissance avec Éric, alias Ricou.

Interviewé par le Parisien, cet éleveur de vaches allaitantes de 51 ans a été inscrit au programme par des amis. Une aubaine pour lui qui n'osait pas vraiment se lancer. Conscient de l'emballement qui existe autour de l'émission, le cool quinquagénaire garde la tête froide. "C'est une aventure, peut-être qu'elle ne sera pas si belle... Mais je suis prêt. Je suis plus ouvert qu'avant, j'ai raconté des choses que je n'avais jamais dites, notamment sur ma mère aujourd'hui décédée", explique-t-il.

Contrairement à d'autres participants, Éric a déjà connu l'amour et aurait même eu pas mal de conquêtes "y compris avec des femmes mariées", précise même le quotidien. Cependant, il n'a jamais vécu avec une compagne.

À la recherche d'une "petite blonde culottée", le candidat n'est pas non plus fermé et précise : "Bon, c'est une expression, hein ! Si elle est brune, c'est bien aussi. J'aime les femmes d'une quarantaine d'années qui ont du caractère. D'expérience, je sais qu'on s'entend bien." Nul doute que cet éleveur jovial recevra de nombreuses lettres !

Lundi 15 janvier et lundi 22 janvier, les téléspectateurs pourront découvrir les portraits des quatorze candidats de L'amour est dans le pré 2018.