L'amour est dans le pré 2018 : L'étonnante et déroutante manie d'un candidat

Le 15 et le 22 janvier, M6 dévoilera les portraits des quatorze agriculteurs de L'amour est dans le pré 2018. En attendant d'en savoir plus sur ce qu'ils aiment et recherchent, Télé Magazine a dévoilé l'étonnante habitude de l'un d'entre eux.

Parmi les candidats en mal d'amour, deux femmes et douze hommes, âgés de 31 à 57 ans et Daniel (47 ans), éleveur de vaches laitières en Norman­die, un homme bien dans son corps et proche de la nature. Preuve en est, son petit rituel matinal. Comme le raconte Virgi­nie Matéo, productrice du programme, le candidat adore se promener nu : "Il nous a confié que chaque matin, il se lève nu. Été comme hiver, il fait la même chose : il va faire son pipi du matin dehors, tout nu donc ! Ce sont ses préten­dantes qui vont être contentes de faire connais­sance de la sorte !"

Les femmes qui passeront un séjour dans sa ferme devront aussi s'habituer à ses "blagues coquines" et a son "caractère moqueur". "Daniel est un peu la grande gueule au coeur tendre de cette émis­sion", a pour sa part déclaré Karine Le Marchand. Un autre trait de caractère qui ne manquera pas de séduire...