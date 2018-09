L'amour est dans le pré 2018 : Larmes et premier départ...

Les péripéties amoureuses des quatorze agriculteurs se poursuivent ce lundi 17 septembre 2018 dans L'amour est dans le pré. Après avoir sélectionné leurs deux prétendant(e)s lors des speed dating, nos célibataires en quête d'amour peuvent enfin entamer leur aventure à la ferme. Découvrez les premiers jours d'Aurélia, Patrice, Jean-Claude, Thierry et Daniel.

JEAN-CLAUDE : LE DÉBUT D'UNE LOVE STORY

Direction l'Aveyron pour retrouver Jean-Claude, éleveur de brebis de 56 ans. Il espère enfin partager sa vie auprès d'une femme droite et pleine d'attentions. C'est donc en apprenant à connaître Thérèse et Chantal, son coup de coeur dès la lecture des courriers, qu'il espère réaliser son voeu.

Alors que la souriante et pieuse Auxerroise, Thérèse, est arrivée depuis quelques heures, c'est au tour de Chantal de faire son entrée dans la bergerie pour le plus grand plaisir de Jean-Claude. Et visiblement, les premières rivalités se font sentir. Thérèse explique avoir eu un différend avec Chantal avant même leur venue chez l'agriculteur : "Elle ne souhaitait pas que je vienne comme c'était le coup de coeur." Mais il en faut plus pour éloigner Thérèse, qui est déterminée à le faire changer d'avis.

L'arrivée de Chantal a donc rapidement jeté un froid. Mais de bon matin, retournement de situation ! La veille au soir, loin des caméras, Thérèse s'est entretenue avec Chantal et Jean-Claude pour leur faire part de son malaise auprès d'eux, évoquant ainsi la possibilité de partir. Jean-Claude aurait acquiescé rapidement, peut-être trop rapidement... C'est donc au bord des larmes et avec une grande émotion qu'elle revient sur leur discussion. Ému et triste de faire du mal à Thérèse, Jean-Claude fond en larmes... Thérèse est donc sur le départ, laissant derrière elle, Jean-Claude et Chantal prêts à partager de nouveaux moments complices.

Direction la bergerie pour initier Chantal à la vie à la ferme. En tenue et équipée, la jeune femme met joyeusement la main à la pâte. Après l'avoir familiarisée avec la traite, Jean-Claude l'emmène en ville. Et c'est main dans la main que le duo opère sa première sortie officielle.

DANIEL : CHAMAILLERIES ET COQUINERIES

En route maintenant vers les terres normandes de Daniel. Notre éleveur de vaches de 47 ans avait choisi Bénédicte et Lydia. Rapidement, les manies de Lydia agacent Daniel qui a du mal à faire des efforts. Pire, il n'hésite pas à se plaindre auprès de Bénédicte qui part en fous rire face à l'incompatibilité du duo. Le célibataire endurci, qui n'a pas l'habitude d'avoir des femmes chez lui et surtout une qui a trop de principes, s'énerve et l'ambiance est plombée. Sceptique, Daniel dévoile ses premiers doutes sur Lydia : "Je suis pas sûr qu'elle passe la semaine."

Le lendemain matin, Daniel n'a toujours pas l'air d'être fan de la personnalité de Lydia, trop maniérée à son goût. Pourtant, l'agriculteur semble prendre un certain plaisir à la taquiner.

Place aux travaux agricoles. Et c'est sous la pluie que le trio part voir les vaches. Les deux femmes apprennent vite que la vie à la ferme n'est pas de tout repos, surtout pour la très coquette Lydia qui souhaite rester élégante en toute circonstance et préfère se tenir à l'écart.

Toutefois, Daniel est prêt à l'emmener faire une balade en tracteur, histoire de l'impressionner. Après ce tour en tracteur, elle est métamorphosée et réconciliée avec la nature, enchantée d'avoir partagé un premier moment seule à seul avec Daniel.

THIERRY : COUP DE CŒUR CONFIRMÉ

Après dix années de célibat, Thierry rêve de trouver sa moitié avec qui il partagera le reste de sa vie et fondera une famille. Pour cela, il a décidé de faire confiance à Laure, jeune maman célibataire du Havre, et à Caroline, chauffeuse de car dans le Jura, qui après l'avoir fait craquer dans son courrier, l'a chamboulé lors de leur rencontre.

Laure et Caroline ont ainsi débarqué dans le gîte de Thierry. Dès leur arrivée, les filles ont fait preuve de solidarité en souhaitant dormir dans la même chambre. Avoir des femmes chez lui, c'est un peu l'inconnu. Ce grand timide en oublierait presque ses bonnes manières et laisse ses prétendantes s'occuper de lui.

La première journée officielle commence. Thierry initie ses invitées à la ronde des vaches. Motivées, les filles participent joyeusement. S'ils ont tous bien travaillé, Thierry a laissé de côté la séduction... De retour au gîte pour déjeuner, la complicité entre Caroline et Thierry se remarque de plus en plus, par les tendres attentions de la jolie blonde. Son coup de coeur se confirme aux dépens de Laure qui perd peu à peu sa folle bonne humeur.

PATRICE : EN TOUTE TRANQUILLITÉ

Lors des speed dating, Patrice s'était montré étonnement à l'aise avec ses prétendantes. Il a fini par craquer pour Anna, 53 ans, qui travaille dans l'immobilier à Paris, et Sylvie, son coup de coeur des courriers.

Chez lui, l'osiericulteur-vannier, qui a toujours vécu seul, est aux petits soins avec les filles. Une fois qu'elles se sont installées, la vie en communauté commence et pour ça une organisation s'impose. Le trio semble rapidement bien s'entendre et la bonne humeur règne, ils se laissent même aller à quelques familiarités.

Très heureux de passer le séjour à trois, Patrice est prêt à entamer les choses sérieuses. Dans l'après-midi, il propose à Anna de l'accompagner arracher les mauvaises herbes, ce qui permet un premier rapprochement.

AURÉLIA : DÉCOUVERTES ET CONFIDENCES

Aurélia est l'une des deux agricultrices à rechercher l'amour cette saison. Malgré ses nombreuses exigences, la belle brune accueillait Jean-François et Christophe. Deux hommes très différents comme elle avait pu s'en rendre compte lors des speed dating.

Pour la première véritable journée sur son exploitation, Aurélia va pouvoir les découvrir sous un nouvel angle lors de travaux agricoles. Ni une ni deux, Aurélia prend son rôle de chef de chantier très à coeur et commence à déléguer les tâches à ses invités. Pendant que Jean-François s'occupe des lapins, Christophe accompagne Aurélia et joue les gros bras pour impressionner sa belle auprès des cochons.

Véritable homme à tout faire, Christophe prend vite les choses en main face à un Jean-François plus timide et peu à l'aise... Mais très vite, Aurélia va corser les choses en invitant son père à déjeuner. Ce dernier est prêt pour un interrogatoire musclé. Christophe passe un bon moment tandis que Jean-François se réfugie vers le gril du barbecue...

La suite la semaine prochaine...

