L'amour est dans le pré 2018 : Marie-Paule sous le charme d'un agriculteur !

Pour rappel, Patrice avait été présenté comme le grand timide de la saison. Au collège, le quinquagénaire était le bouc émissaire de ses camarades. Aujourd'hui, il tente de vaincre son manque de confiance en lui, en sortant danser en boîte de nuit par exemple.

Encouragée par les internautes, Marie-Paule pourrait bien lui écrire. Toutefois, pas certain que son courrier soit retenu. En juillet dernier, l'ancienne prétendante d'ADP révélait dans les colonnes de Public être boycottée par la production. "Ma lettre avait été sélectionnée, mais on m'a expliqué que je devais attendre cinq ans, que c'était la règle", indiquait celle qui avait écrit à "un Breton" en 2016. Puis, un an plus tard, elle tentait sa chance auprès de Gilles. "La prod' m'a téléphoné pour me redire sur un ton agressif que je devais attendre cinq ans", avait-elle déploré, avançant que Françoise, ex-prétendante d'Eric, avait elle pu revenir la saison suivante.

Mais ce n'est pas tout : Marie-Paule se retrouvera prochainement au tribunal face à Didier, prétendant de Carole dans la saison 2017 de L'amour est dans le pré, qui a porté plainte contre elle. Pas certain que la production la fasse revenir dans le programme...