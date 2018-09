L'amour est dans le pré 2018 : Moments de gêne et premières rivalités...

Ce lundi 10 septembre 2018, les aventures de nos quatorze agriculteurs en quête d'amour se poursuivent sur M6. Alors qu'Aurélia, Patrice, Jean-Claude, Samuel, Jacques, Vincent, Thomas, Daniel et Raoul ont déjà entamé leur séjour à la ferme avec leurs prétendants et prétendantes, reste maintenant à Aude, Émeric, Thierry, Guy et Ricou de se lancer dans leurs rendez-vous galants.

LES SPEED-DATING

Émeric, le beau gosse de la saison, a tout pour plaire. Pourtant, ce producteur breton de miel et de sapin de 32 ans et heureux papa d'une petite Marine de 6 ans n'arrive pas à trouver l'amour. Il espère avoir un coup de coeur parmi les dix potentielles promises qu'il a sélectionnées pour le speed dating. Lucie (31 ans) ouvre le bal. La jolie brune pétillante passionnée de perroquets parvient à emballer le coeur de l'agriculteur. Blagues, regards complices et points communs... ce premier rendez-vous est réussi. Claire, Sabrina et Lucie s'emboîtent le pas pour rencontrer Émeric. Ce dernier ne fait pas preuve d'originalité à leur contact mais très vite, les affinités ressortent. Maëlle (26 ans) est la prochaine à se lancer. Lors du courrier, elle avait retenu l'attention de notre agriculteur en lui envoyant un roman très développé qui l'avait rendue très intéressante à ses yeux. Avec douceur, Maëlle envoûte complètement Émeric par sa personnalité mais c'était sans compter la présence de Clémentine. Cette arbitre de foot est la dernière à passer avec l'espoir de marquer le plus de points...

Aude s'apprête à voir défiler ses huit prétendants. À 37 ans, elle élève seule sa fille Louane (3 ans) et avait mis entre parenthèses sa vie amoureuse. Mais aujourd'hui, elle est prête à se remettre en selle. Alain et Éric sont les premiers à courtiser leur belle. Impressionnés par la situation, ils apparaissent sous tension face à une Aude pleine d'assurance qui enchaîne les questions. Au tour de Christopher, chauffeur routier de 29 ans prêt à changer d'itinéraire et à suivre sa belle des champs. Après avoir fait des plans sur la comète, le jeune homme a réussi à faire rêver Aude. Suivent Julien, Nicolas et Anthony et enfin Teddy. Paysagiste de 29 ans, ce dernier marque des points dès les premières secondes en mettant des mots sur les sentiments de l'agricultrice.

Guy, Ariégeois à l'accent chantant, est de retour sur le chemin de l'amour après trente-trois ans de vie commune qui ne lui ont laissé que ses deux enfants en bons souvenirs. Depuis que sa femme l'a quitté il y a trois ans, il n'a rencontré personne. Après la lecture des ses courriers, Guy a décidé de la jouer carré et concis en n'invitant que deux prétendantes. À commencer par Francine pour qui il a eu un coup de coeur. À 57 ans, Francine est une romantique déjà transportée par le charme de Guy avant même de l'avoir rencontré. Tout sourire, Guy fait son effet et le duo se trouve beaucoup de points communs. Son coup de coeur se confirme même si Guy a monopolisé la conversation... Il s'apprête maintenant à rencontrer Monserra, sa deuxième et dernière prétendante, dont le surnom "charcut'" avait interpellé le boucher. Contrairement à la précédente soupirante, Monserra arrive à s'imposer auprès de Guy, ce qui l'a enchanté.

Thierry est un peu tendu à l'approche des tête-à-tête. Depuis une dizaine d'années, il n'a pas connu de relations sérieuses à l'issue d'une déception amoureuse douloureuse. Ce grand timide rougissant espère trouver la femme qui partagera sa vie. Tatiana, Claire, Laure... les premiers rendez-vous s'enchaînent mais la communication n'est pas simple. Mais Thierry n'a pas le temps de se morfondre puisque vient maintenant Caroline, son coup de coeur du courrier. Cette conductrice de car de 31 ans rêve de trouver sa moitié pour fonder une famille, un premier point commun – parmi beaucoup d'autres – avec Thierry. Ce rendez-vous aura beaucoup ému notre agriculteur.

Place maintenant à Éric alias Ricou. Cet éleveur bovin de 51 ans n'a jamais vécu avec une femme et a son idée précise sur ce qu'il recherche : "Une petite blonde culottée." Parmi ses cinq prétendantes, Rosanna est celle qu'il attend le plus. Elle se lance d'ailleurs la première. Très à l'aise, la jolie blonde établit d'emblée la conversation et n'hésite pas à le couvrir de compliments. Ricou a les yeux de l'amour et n'est pas du tout déçu de leur rencontre, au point que le temps s'arrête autour d'eux. Trois nouvelles courtisanes démontrent ensuite leur envie de partager le quotidien de Ricou et peut-être même un peu trop... Nathalie est la dernière à passer. Cette infirmière de 56 ans a déjà tout prévu : travail, déménagement, immobilier... rien ne lui a échappé ! Mais sa détermination aura-t-elle séduit Ricou ?

L'heure est aux décisions... Guy a décidé d'inviter ses deux prétendantes chez lui. Ricou emmène avec lui Rosanna et Nathalie. Du côté de Thierry, son coeur a vibré pour Caroline et Laure. Émeric retient Lucie et Clémentine. Enfin, c'est au tour d'Aude de faire son choix. La belle agricultrice choisit Teddy et Christopher.

LES PREMIERS JOURS A LA FERME

En Bretagne, Émeric a loué un gîte pour recevoir ses prétendantes, lui qui n'habite pas sur son exploitation. En véritable gentleman, le papa célibataire a tout prévu pour rendre leur séjour inoubliable. C'est en espérant trouver l'amour avec un grand A qu'il va chercher Lucie à la gare, la première à débarquer.

Chez Aude, c'est toujours la détente. L'éleveuse de vaches laitières a hâte de recevoir ses prétendants. Christopher arrive, il est tout de suite mis dans le vif du sujet alors qu'Aude est en plein travail en compagnie de son père... Mais Christopher ne profite pas de sa belle seul bien longtemps puisque Teddy ne tarde pas à les rejoindre. Après quelques échanges de rires nerveux, la rivalité des deux hommes commence à se faire sentir. Teddy prend de l'avance à l'apéro et réussit à attirer l'attention sur lui.

Thierry a également loué un gîte dans lequel il a tout arrangé pour que ses invitées se sentent comme chez elles. La pétillante Laure, qui a eu un peu de retard, finit enfin par arriver. À peine sa valise rangée que Thierry s'empresse de l'emmener voir son exploitation. Toujours très timide, il a du mal à entamer la conversation. Dans son élément, entouré de ses vaches, il en oublie même un peu Laure. Heureusement, cette dernière, pleine de bonnes attentions, est prête à mettre la main à la pâte. Caroline fait à son tour une entrée remarquée. Mais une nouvelle fois plus à l'aise dans son étable, Thierry délaisse ses prétendantes.

Dans l'Ariège, Guy accueille d'abord Monserra. Après avoir parlé de la pluie et du beau temps, c'est la panne sèche. Heureusement, Francine fait son arrivée. Mais après l'euphorie des retrouvailles, le trio a du mal à communiquer...

Ricou reçoit en premier Nathalie, mordue de nature et très heureuse de découvrir la région du candidat. Toujours aussi à l'aise, elle se sent déjà comme chez elle et prend rapidement ses marques.