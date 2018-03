L'amour est dans le pré 2018 : "Premières émotions" à l'ouverture du courrier !

Fin janvier, M6 diffusait les portraits des animateurs de L'amour est dans le pré 2018. Aussi, le public avait fait la connaissance du beau Emeric, de Thierry, Vincent, Jacques, Jean-Claude, Samuel, Aude, Thomas, Patrice, Daniel, Aurélia, Guy, Raoul et les deux Eric. Tous dressaient le portrait de leur homme ou femme idéal(e) et revenaient sur leur passé amoureux.

Un peu plus d'un mois plus tard, les candidats ont retrouvé Karine Le Marchand, à Paris, pour l'ouverture des courriers. Et bonne nouvelle pour les fans du programme de dating, l'animatrice a partagé un cliché en compagnie de Raoul, Thierry et Eric (l'éleveur de vaches allaitantes en Auvergne-Rhône-Alpes), sur Twitter. "Petite pause pendant l'ouverture du courrier... ça promet:) #loveisintheair #ADP2018", l'a-t-elle légendé.

Karine Le Marchand a également posté une vidéo sur laquelle on aperçoit tous les agriculteurs, prêts à trinquer. Et sur Instagram, elle a commenté une photo sur laquelle elle fait la grimace : "Ouverture du courrier... 1/Première pause pour se remettre des premières émotions. 2/ silence religieux pendant l'ouverture du courrier. 3/ quelque chose me dit que cette saison "on va s'aimer" #ADP2018 #lesCoulisses."