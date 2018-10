L'amour est dans le pré 2018: Raoul rencontre ses beaux-parents, bisou pour Aude

Les péripéties amoureuses des quatorze agriculteurs se poursuivent ce lundi 22 octobre 2018 dans L'amour est dans le pré. Nos célibataires en quête d'amour continuent de vivre quelques jours aux côtés de leurs prétendants. Ce soir, la suite des aventures d'Aude, Éric, Guy, Raoul et Jean-Claude ont été dévoilées.

Côté audiences, les épisodes inédits de ce lundi ont rassemblé 3,99 millions de téléspectateurs en moyenne, soit 17,7% des individus de 4 ans et plus. L'amour est dans le pré s'est finalement incliné face à Joséphine ange gardien sur TF1.

Baiser pour Aude qui ne doute plus

Au lendemain de la sortie au restaurant lors de laquelle Teddy lui a pris la main, Aude se retrouve avec Christopher lors d'une traite matinale. L'occasion d'évoquer avec lui une impression qui la hante : celle que Christopher se met en retrait et la traiterait plus comme une amie. Le principal intéressé est étonné et la rassure en lui disant tout ce qu'il aime chez elle.

Lors d'un tour en tracteur, Teddy touche encore Aude, son genou, ce qui met l'éleveuse en émoi. Vient alors une conversation très franche lors de laquelle Aude explique à Teddy qu'elle se sent bien avec lui et a le "ventre qui se retourne" lorsqu'il entre en contact avec elle. Mais la jeune femme aimerait un peu plus découvrir sa personnalité. "Je ne pourrais pas vraiment, le contexte est trop particulier", répond-il. Et de poursuivre : "Si on était dans le quotidien, il y aurait tout le côté tactile, (...) je passerais derrière toi et je te ferais un bisou dans le cou. Ce serait comme ça." Une belle déclaration qui manquait peut-être de gestes...

C'est alors que survient un rebondissement. Lors d'une sortie cueillette d'algues, Christopher avoue avoir des sentiments pour Aude. Il ouvre son coeur et lui parle même bébé. Un grand pas pour ce timide. La candidate lui fait un câlin et Christopher lui prend la main. Face caméra, Aude verse une larme.

L'heure du choix est arrivée et l'éleveuse annonce à Teddy que ce n'est pas avec lui qu'elle souhaite poursuivre. Elle trouve qu'il s'est beaucoup contredit et ne sait pas qui il est vraiment. Il est d'accord et rétorque qu'il la voit plus comme une amie. Christopher apprend donc qu'il est l'heureux élu. Le duo s'embrasse et le jeune homme promet : "Toi et ta fille, je vais vous rendre heureux."

Éric fait son choix, une préférence partagée ?

Dans le dernier épisode, Éric avait discrètement sous-entendu qu'il avait une préférence pour Rosanna. Mais il en faut plus pour déstabiliser Nathalie qui se passionne pour tout ce que fait le candidat, mais vraiment tout, y compris sa façon d'accrocher un hameçon. Sa concurrente est aussi sous le charme d'Éric et ne cesse de vanter ses qualités morales et physiques face à la caméra. Malheureusement "Ricou" n'est pas trop dans la séduction. Attention à ce que ses belles ne s'impatientent pas...

Éric ne leur en laisse pas le temps puisqu'il a fait son choix. Il annonce à Rosanna qu'il veut poursuivre l'aventure avec elle. Nathalie a deviné son choix et n'en veut pas à "Ricou". Le trio décide de continuer l'aventure ensemble. Le lendemain, sous prétexte d'expliquer à Rosanna comment fonctionne l'horloge de la gazinière, l'agriculteur se montre tactile. Et lors d'une partie de flipper organisée dans sa chambre, il recommence en lui caressant les bras. Finalement, la présence de Nathalie ne serait-elle pas gênante ? Pas forcément pour Rosanna qui avoue à la caméra être un peu déstabilisée par ce rapprochement. Il lui faut plus de temps.

L'heure des présentations aux proches de "Ricou" a sonné. Face à ses amis, il ne dit rien de sa préférence pour Rosanna avec la complicité de ses prétendantes. Mais il ne réussit pas à retenir ses larmes lorsque sa préférée lui fait des compliments en public.

Guy se retrouve totalement seul

Francine qui était le coup de coeur de notre participant l'a un peu déçue. Visiblement, elle ne s'adapte pas aussi bien qu'il l'espérait à son environnement. De son côté, elle souhaite plus de proximité avec lui. Afin de lui faire passer le message, elle l'embrasse sur la joue et le chatouille discrètement dans la cuisine. Mais cela ne semble pas plaire à l'agriculteur qui demande à lui parler en privé. "Entre nous deux, ça ne peut pas continuer. Je ne veux pas te blesser. Tu es un peu trop entreprenante pour moi. Je ne veux pas te faire souffrir", déclare-t-il. Elle lui répond poliment qu'elle a besoin d'amour et que, pour elle, il est trop absent.

Francine fait donc ses bagages et repart très vite, Guy retourne à son étable et fait un point sur son aventure. Pour lui, la voir partir est un soulagement. Pendant ce temps, Montserrat fait ses bagages ! "Je n'ai pas eu de coup de coeur, de sentiment", déclare-t-elle face caméra. À son retour, en voyant Montserrat et sa valise, Guy n'est pas étonné. Il sait qu'avec elle non plus, cela ne pouvait pas fonctionner.

Raoul rencontre ses beaux-parents !

Le Réunionnais est toujours en tête à tête avec Laetitia. Inquiet pour la santé d'une de ses brebis, l'éleveur est très pris par son travail et craint que cela entache sa relation avec sa prétendante. Raoul se confond en excuses mais Laetitia arrive à le rassurer. Le soir venu, Raoul rencontre les parents de Laetitia. Le tutoiement se met immédiatement en place et entre lui et ses possibles futurs beaux-parents, tout se passe à merveille. Enfin presque, car le père de la jeune femme lui dit clairement qu'il ne souhaite pas que leur histoire soit éphémère. Un petit coup de pression qui ne déstabilise pas du tout le jeune homme.

Le lendemain, Raoul fait un beau cadeau à sa dulcinée : un vol en hélicoptère pour observer la beauté de l'île de la Réunion. Puis, la surprise continue avec un déjeuner dans un restaurant gastronomique avec vue sur l'océan Indien. Inutile de dire que Laetitia est sur un nuage. Lors du repas, ils parlent d'emménager ensemble. Seul hic, elle trouverait bizarre de débarquer chez lui avec ses valises et lui ne pourrait pas laisser ses bêtes à l'abandon.

Jean-Claude devient tactile

L'agriculteur continue son petit bonhomme de chemin avec Chantal et lui enseigne tout de son environnement : trou de sanglier, asperge sauvage, salade sauvage... Il lui apprend même qu'il est propriétaire d'une grotte. La pluie s'invitant lors de leur sortie, Jean-Claude tente un rapprochement physique et ça marche, ils se tiennent la main pour le plus grand bonheur de l'agriculteur.

Le lendemain, la prétendante décide d'aider un peu Jean-Claude avec ses brebis. Une activité qu'elle a appréciée. Cette employée de mairie se verrait-elle vivre à la ferme ? En tout cas, JC apprécie cette avancée. Une discussion plus intime s'installe une fois dehors, ils envisagent de se revoir peut-être dans une quinzaine de jours. C'est alors qu'ils échangent leur deuxième baiser de la journée.