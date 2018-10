L'amour est dans le pré 2018 : Tensions chez Jacques, double départ pour Thierry

Les péripéties amoureuses des quatorze agriculteurs se poursuivent ce lundi 15 octobre 2018 dans L'amour est dans le pré. Nos célibataires en quête d'amour ont entamé leur séjour à la ferme et alors que les premières affinités se précisent, découvrez la suite des aventures de Jacques, Aurélia, Vincent, Thierry et Samuel.

THIERRY : L'AVENTURE S'ACHÈVE

Direction l'Aveyron pour retrouver Thierry. Le timide éleveur de bovins de 38 ans s'ouvre peu à peu à ses deux prétendantes, Laure, une Normande de 35 ans déjà maman d'une petite fille de 2 ans, et Caroline, une conductrice de car de 31 ans qui vit dans le Jura. C'est d'ailleurs pour cette dernière que Thierry en pince le plus. Ce coup de coeur, l'agriculteur n'a pas encore osé l'avouer malgré quelques regards et gestes bien appuyés.

Pour cette nouvelle journée à la ferme, Thierry a laissé dormir ses invitées après leur dîner qui a suscité beaucoup d'agitation la veille au point que ni l'une ni l'autre n'a réussi à fermer l'oeil de la nuit. "Les filles ont dû s'apercevoir que j'ai fait un petit choix", se rend compte Thierry. L'heure est donc venu pour lui d'assumer sa préférence, au risque de perdre les deux. C'est donc avec Caroline qu'il décide de s'entretenir en premier : "Depuis le début, c'est toi, tu le sais." Mais Caroline, gênée par la situation et troublée à l'idée de faire souffrir sa rivale, ne parvient pas à s'ouvrir.

Thierry se rend alors à la ferme avec Laure dans l'idée de lui annoncer la dure nouvelle. Mais pleine d'attention et déterminée à le séduire, Laure ne lui rend pas la tâche facile. Pour autant, Thierry se fait violence et se montre honnête : "Il n'y a pas le petit truc comme il peut y avoir avec Caroline." Laure accepte la situation et décide de les laisser poursuivre l'aventure à deux, non pas sans un petit pincement au coeur.

Le soir, Thierry a invité ses proches à venir dîner sans leur dire que Laure était sur le point de les quitter. Mais pour Laure, c'en est trop. À l'approche du départ, elle ne peut retenir ses larmes. Le lendemain matin, Thierry et Caroline se retrouvent enfin seuls mais tout ne se passe pas comme l'agriculteur l'avait prévu. Refermée sur elle, Caroline a du mal à communiquer, ce qui commence à agacer Thierry.

Il est temps pour lui de mettre les pieds dans le plat avec Caroline, qui de son côté ne baisse pas la garde, rendant ainsi la discussion compliquée. Une dispute éclate et met prématurément un terme au séjour de Caroline qui rentre aussitôt dans le Jura. L'aventure se termine ici pour Thierry, dont nous aurons des nouvelles lors du bilan.

JACQUES : TENSIONS ET RÈGLEMENT DE COMPTE

La romance se poursuit en Isère chez Jacques. À 49 ans, le coquin de la saison recherche une relation fusionnelle avec une femme et surtout celle qui lui apportera beaucoup d'attention. Depuis l'arrivée de ses deux prétendantes, il n'est pas déçu. Patricia, 44 ans, agent de recouvrement à la Ciotat, et Isabelle, commerçante de 56 ans qui vit à Bourges, se disputent les faveurs de cet éleveur de vaches laitières si bien que son coeur balance entre les deux et aucune préférence ne semble se préciser.

Lors du troisième jour, Jacques revient de sa matinée à la ferme après avoir laissée ses soupirantes se reposer. C'est donc avec une agréable surprise qu'il retrouve Isabelle. Cette dernière s'est chargée de préparer le petit déjeuner pour le plus grand plaisir de son agriculteur alors que Patricia dort toujours. Le moment semble parfait pour qu'Isabelle s'ouvre un peu plus sur ses intentions mais difficile pour elle de se faire une place face à Jacques qui s'inquiète de voir arriver Patricia.

Direction le restaurant pour la soirée. Un moment qui se transforme en règlement de comptes pour Isabelle qui lâche tout ce qu'elle n'apprécie pas chez Jacques, tandis que Patricia continue de se rapprocher de lui en l'entraînant sur la piste de danse pour un slow romantique. Isabelle ne peut s'empêcher de provoquer un peu de remous pour à son tour se rapprocher de Jacques lors d'une danse sensuelle avant de lui livrer ses sentiments. Mais face à Isabelle, Jacques a du mal a cacher son embarras. Énervée et jalouse, Isabelle songe à quitter l'aventure.

Au petit matin, Jacques décide de calmer les esprits échauffés de la veille en préparant le petit déjeuner. Malgré tous ses efforts, Isabelle ne parvient pas à se dérider, jetant ainsi un froid autour de la table. Il décide alors de s'isoler avec elle. Cette dernière ne va pas hésiter à rentrer dans le vif du sujet, quitte à créer une dispute avec Jacques. Les critiques fusent et ils s'accordent à dire que leurs caractères ne sont pas compatibles.

AURÉLIA : SENTIMENTS À VIF

Retour dans la ferme pédagogique d'Aurélia dans les Hautes-Alpes. À 37 ans, cette passionnée de nature et mère de deux enfants rêve de trouver l'homme qui partagera sa vie et qui l'épaulera au travail. Depuis deux jours, Aurélia a donc donné sa chance à Christophe, 44 ans, véritable homme à tout faire, et à Jean-François, un menuisier ébéniste de 30 ans venu avec sa grande sensibilité qui touche à chaque fois l'agricultrice.

Ce matin, Aurélia a proposé à Jean-François de l'accompagner pour nourrir les bêtes. Une activité agréable qui leur permettra de se découvrir un peu plus. Mais c'était sans compter la grande discrétion du jeune homme qui a du mal à se livrer. Afin de pimenter un peu leur séjour, Aurélia décide de s'envoyer en l'air avec ses prétendants. C'est ainsi à bord d'un ULM que le trio se lance dans les nuages. L'expérience ne s'annonce pas des plus rassurantes pour les deux hommes qui n'ont jamais volé auparavant. Comme d'habitude, Christophe se montre très expressif, tandis que Jean-François a encore du mal à se lâcher.

Au retour à la ferme, il est temps de préparer la venue des amis d'Aurélia. Cette dernière a prévu un grand apéritif dînatoire pour présenter ses prétendants. Sans surprise, Christophe se mêle aux conversations pour le plus grand plaisir d'Aurélia. Chez Jean-François, la discrétion est toujours de mise. En retrait, l'ébéniste qui a la même démarche que son rival, a plus de mal à l'exposer. Au fur et à mesure que la soirée avance, les esprits se déchaînent et un véritable fossé se creuse entre Christophe et Jeff qui ne parvient toujours pas à sortir de sa réserve.

Au petit matin, Jean-François est enfin prêt à se livrer. Il avoue son coup de coeur pour Aurélia, pour son quotidien et sa région mais admet ne pas réussir à gérer ses émotions et préfère quitter l'aventure. C'est avec beaucoup de tristesse et de bienveillance qu'il dit au revoir à l'agricultrice. "C'est un trop plein, j'ai pas l'habitude de gérer, c'est malheureux. Mais j'ai appris là-dessus et je vais travailler là-dessus, il manque pas grand-chose mais il y a un déclic qui s'est passé ici."

SAMUEL : DÉPART PRÉCIPITÉ

En Corrèze, on retrouve Samuel. Notre éleveur bio de vaches laitières de 41 ans cohabite depuis deux jours avec Élodie, 28 ans venue de l'Yonne, et Marie-Léa, 25 ans, animatrice au zoo d'Amiens. En quête d'une relation fusionnelle et avec beaucoup d'exigences, Samuel recherche une symbiose parfaite dans l'intimité mais aussi dans le travail. Si du côté des travaux agricoles, il s'efforce d'initier ses prétendantes, du côté des sentiments, il a plus de mal à s'ouvrir, laissant peu de place à la séduction.

Ce matin, c'est en sortie groupée que le trio se retrouve puisqu'il est l'heure d'emmener le troupeau de vaches au pré. Afin de mener à bien cette excursion, Samuel a tout prévu en confiant un rôle à chacune : Marie-Léa fera la conversation, tandis qu'Élodie s'occupera de la circulation. Doucement mais sûrement, Marie-Léa s'impose auprès de Samuel, leur permettant de se découvrir un peu plus.

Samuel a une nouvelle épreuve à faire passer à ses prétendantes, la rencontre avec ses amis. Une étape importante pour savoir laquelle se sentira la plus à l'aise. Mais s'il attend encore des preuves de ses prétendantes, ces dernières sont en manque d'attention de sa part, notamment Marie-Léa qui espère rapidement découvrir une nouvelle facette de l'agriculteur : "On connaît pas son côté perso, s'il le montre pas, je vais aller creuser parce que j'ai pas fait 1000 km juste pour ça, je ne suis pas là pour rien." De son côté, Élodie a du mal à se projeter face au peu d'attention que lui donne Samuel. L'agriculteur ferait bien de s'ouvrir rapidement à ses invitées avant de les faire fuir toutes les deux.

Au petit matin, c'est un sacré retournement de situation. Élodie a décidé de quitter l'aventure, souhaitant ainsi laisser à Samuel le recul nécessaire pour réfléchir à ce qu'il veut vraiment. Un départ précipité qui fait comprendre à Samuel ce qu'il a peut-être perdu.

VINCENT : SUR UN PETIT NUAGE

Direction l'Ardèche où vit Vincent. À 57 ans, cette arboriculteur et père de quatre enfants cherche toujours sa véritable âme soeur. Depuis peu, c'est pour Pascale qu'il a craqué. Cette dernière lui est apparue comme une évidence au point qu'il avait refusé de rencontrer d'autres prétendantes au speed-dating. Ainsi, c'est seule que Pascale s'est rendue sur l'exploitation du roi de la tomate. Conscient d'avoir peut-être trouvé la femme de sa vie, Vincent enchaîne les petites attentions et fait tout pour faire plaisir à sa belle.

Aujourd'hui, Vincent est contrarié. La chaleur de la température a accéléré la poussée de ses tomates, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Heureusement, Pascale est là pour l'aider, quitte à subir son comportement. Une fois la catastrophe évitée, Vincent peut se détendre. L'occasion de partager à nouveau une de leurs passions, la cuisine et la nourriture. Face aux bons produits de la campagne, le duo retrouve le sourire et partage un nouveau moment complice. En ce troisième jour à la ferme, Pascale semble prendre plus de place dans le coeur de l'agriculteur.

Plus tard, Vincent emmène Pascale en randonnée pour lui faire découvrir sa région tant aimée. Au cours de cette balade, le couple désormais très proche continue d'apprendre à se connaître et chaque minute passée ensemble confirme leur attachement l'un pour l'autre. Arrivés au sommet, ils échangent un tendre baiser. "Vincent, c'est quelqu'un de très profond. On est sur la même longueur d'onde, il y a une alchimie. Je suis sur un nuage", témoigne Pascale, des étoiles dans les yeux.

Vincent a enfin décidé de présenter Pascale à ses proches. Cette dernière, pas du tout mal à l'aise, s'impose rapidement et s'intègre auprès de ses amis. Devant eux, Vincent officialise leur amour naissant : "Je pense qu'on est bien parti pour durer." C'est tout ce qu'on lui souhaite !

La suite la semaine prochaine...