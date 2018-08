L'amour est dans le pré 2018 – Thomas : Ses speed-dating "compliqués"

Ce lundi 27 août, les téléspectateurs de M6 ont rendez-vous avec un nouveau numéro de L'amour est dans le pré consacré à l'étape des speed-dating. Dans celui-ci, on retrouvera notamment Thomas, le premier candidat gay à être allé au bout de l'aventure !

Dans les colonnes du Parisien, le jeune ostréiculteur de 30 ans venu de Charente-Maritime a confié que cette étape du programme n'avait pas été une mince affaire pour lui. Il faut dire que sur les 70 lettres qu'il avait retenues dans un premier temps, le jeune homme a dû se résoudre à inviter une petite dizaine de prétendants dans un café de la butte Montmartre à Paris. "C'est hyper compliqué ! Mes prétendants étaient assez fidèles à leurs lettres. Décider devant eux, c'est le pire", a concédé Thomas à nos confrères qui ont assisté au tournage. "C'est stressant au début... Et quand on commence à se détendre, c'est fini !", a-t-il ajouté.

Effectivement, Thomas a enchaîné les rendez-vous de dix minutes afin de se faire une idée plus précises de ses prétendants. Un beau brun américain, un voisin timide qui connaît l'univers des huîtres, un Suisse aux yeux bleus... Tous ont fait part de leur envie de construire une relation sérieuse avec un futur compagnon. "Ce qui a fait la différence, c'est l'échange, l'énergie créée avec les deux prétendants que j'ai choisis. L'un m'a fait rêver, l'autre a été la surprise", a réagi Thomas à l'issue des rendez-vous.

Thomas accueillera bientôt ses deux prétendants – dont on ignore encore l'identité – dans un gîte près de chez lui et de son parc à huîtres. Toutefois, il reconnaît déjà avoir une crainte après toute ses démarches. "J'ai peur de me retrouver célibataire. Ce serait dommage d'avoir fait tout cela et que ça ne marche pas !", a-t-il confié.

