L'amour est dans le pré 2018 : Un agriculteur gay et une ex-prof au casting !

L'amour est dans le pré fait son grand retour sur M6 pour une treizième saison. Les premiers portraits des agriculteurs à la recherche d'un partenaire seront diffusés dès 21h lundi 15 janvier 2018. En attendant, découvrez les trois premiers candidats de cette édition 2018.

Si le communiqué officiel du programme indiquait qu'un agriculteur venu d'un département d'outre-mer, plus précisément de La Réunion, serait au casting, on en sait désormais plus sur les autres participants. Ainsi, après la participation de Guillaume, premier agriculteur gay, en 2014, la production présente Thomas. Cet ostréiculteur de 30 ans qui vit en Aquitaine est présenté dans les colonnes de Télé Loisirs comme "beau, intelligent, drôle, attachant". Le hic ? Il n'attire que des hommes superficiels...

Aurélia, 37 ans, a également tout pour elle. Cette jolie rousse lumineuse, ancienne prof d'anglais, a repris la ferme familiale en Provence-Alpes-Côte d'Azur après avoir été confrontée à une difficile épreuve : le père de ses enfants, ne supportant plus la vie à la campagne, l'a quittée. Entourée de ses animaux chéris, Aurélia espère trouver l'homme qui sera prêt à vivre avec elle au quotidien, au beau milieu de cochons et cockers.

Enfin, Patrice, habitant du Centre-Val de Loire, est présenté comme "le coup de coeur de l'équipe" de L'amour est dans le pré. À 57 ans, cet osiériculteur-vannier peine à vaincre sa timidité. Au collège, il a été le bouc émissaire de ses camarades et en garde encore aujourd'hui les traces. Toutefois, il tente de pallier son manque de confiance en allant danser en boîte de nuit avec des amis ou encore en s'essayant à l'accordéon.

Rendez-vous lundi 15 janvier dès 21h sur M6 afin de découvrir les premiers portraits des agriculteurs de L'amour est dans le pré, avec Karine Le Marchand.