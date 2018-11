L'amour est dans le pré 2019: Photos des 1ers agriculteurs de la nouvelle saison

Mais ce n'est pas tout : Karine Le Marchand a également dévoilé les portraits de deux agriculteurs de la saison. En juillet dernier, elle présentait alors Laurent, un homme "gentil, doux et touchant" cherchant sa moitié en Bourgogne comme l'indique la localisation du cliché sur lequel le visage de l'agriculteur est caché.

Dans la foulée, la jolie brune de 50 ans a pris la pose au côté de François, deuxième candidat de L'amour est dans le pré 2019 qui met ses mains devant son visage. Il est décrit par l'animatrice comme "un homme de devoir, calme et taiseux comme on les aime dans L'amour est dans le pré". "Je suis toujours extrêmement touchée quand on me confie pour la première fois ce qu'on n'a jamais dit à personne... Merci pour ta confiance", avait-elle ajouté.