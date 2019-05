L'amour est dans le pré – Aude célibataire : avec Christopher, c'est terminé !

Lors de sa participation à L'amour est dans le pré 2018 (M6), Aude a séduit bon nombre de téléspectateurs. Mais ce n'est pas tout : l'éleveuse de vaches laitières avait surtout trouvé sa moitié en la personne de Christopher. Lors du bilan, face à Karine Le Marchand, le couple s'était présenté plus amoureux que jamais et avait annoncé une grande nouvelle : Aude était enceinte ! Aujourd'hui, ces jolis souvenirs semblent lointains comme le laisse entendre la jeune femme sur Instagram...

Alors qu'Aude semblait filer le parfait amour avec son prétendant rencontré dans l'émission de dating, rien ne va plus aujourd'hui. Ce vendredi 3 mai 2019, sur Instagram, elle a publié une photo sur laquelle apparaissent trois paires de chaussures : les siennes, ainsi que celles de ses deux enfants, Louanne, fruit d'une précédente relation, et Raphaël, né en janvier dernier de ses amours avec Christopher. "Il vaut mieux être seule que mal accompagnée... Gérer ma vie d'agricultrice et de maman n'est pas simple et est dorénavant encore plus compliqué", a-t-elle écrit en légende. Et d'ajouter en hashtag les mots suivants : "maman solo", "déception", "mensonges", "mes enfants, ma vie".