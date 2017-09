L'amour est dans le pré, ce que la production paie : Une prétendante balance

La question se pose tous les ans : est-ce que la production de L'amour est dans le pré prend en charge financièrement les sorties de leurs protégés ? Interviewée par nos confrères de Télé Star, Nathalie, prétendante qui a fait craquer Patrice, répond sans détour.

La compagne de l'éleveur de vaches laitières de 52 ans a reçu chez elle son amoureux et avec lui, ils ont fait pas mal de sorties. Comme celle où ils se sont envoyés en l'air grâce à une tyrolienne dans un parc de loisirs. Un événement auquel ont participé les proches de Nathalie et qui a été en partie payée par la production. Elle explique : "Les sorties étaient prises en charge pour Patrice et moi, et mes amis bénéficiaent d'un très bon prix. Mais la nourriture était à ma charge."

Et qu'en est-il des dépenses lors du séjour à la ferme ? "Patrice avait une enveloppe de 150 euros par semaine", poursuit-elle.

Si la production donne donc un coup de pouce aux participants, elle n'exauce pas pour autant tous leurs rêves. Comme l'explique Nathalie, elle aurait aimé partir en week-end en amoureux à Rome "parce que Patrice aime l'architecture" et que le duo voulait prendre l'avion, une première fois pour tous les deux. Mais voilà, c'est à Saint-Émilion qu'ils ont été envoyés. Si Nathalie admet avoir été "un peu déçue", elle précise avoir eu la joie de prendre au moins l'avion jusqu'à Bordeaux. C'est ce qui s'appelle voir le verre à moitié plein !