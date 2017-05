L'amour est dans le pré – Christophe : "Au FN, j'ai mon équilibre"

Alors que le second tour de l'élection présidentielle verra s'affronter Emmanuel Macron (En Marche !) et Marine Le Pen (Front National), le résultat final dépendra en partie du taux d'abstention. Le premier engrange beaucoup de soutiens médiatiques dans le cadre du fameux front républicain alors que la seconde peine un peu malgré quelques ralliements. Mais c'est sur le terrain qu'elle compte surtout...

Le portrait du jour dans Libération offre un exemple de ces français auprès desquels Marine Le Pen suscite de l'enthousiasme et ce même si elle n'était pas le premier choix au départ. Christophe Lechevalier, ex-participant de la troisième saison de l'émission L'amour est dans le pré sur M6 et qui est mis à l'honneur par le journal, s'explique sur son engagement pour la candidate de l'extrême-droite. Pêle-mêle, il évoque "les attentats", ses "trois cambriolages", la "fermeture des services publics" et, sujet qui lui tient à coeur en raison de son métier d'éleveur dans le Limousin, "la désertification rurale". Ce qui explique notamment sa colère contre l'Union européenne...

Mais ce choix reste surprenant puisque Christophe Lechevalier a longtemps été encarté du Modem de François Bayrou et a même été candidat à deux reprises sous cette bannière pour les législatives ! "Quand j'étais au Modem, le FN me faisait peur, je pensais que c'était des nazis, qu'ils prônaient la haine. Donc je suis allé les voir avant de m'engager", dit-il. Il a rencontré l'expert en économie du parti, Bernard Monod, mais aussi Marion Maréchal-Le Pen. Charmé par des "gens simples" et "qui vont à la rencontre des citoyens", il s'est donc engagé. Alors que l'ancien leader de son parti a rejoint Emmanuel Macron, il s'explique. "Quand Macron s'est réveillé, j'étais déjà ailleurs... Je le connaissais pas au moment de prendre ma carte au FN. Et je m'y trouve bien, j'ai mon équilibre", dit-il. En revanche, il a été poussé vers la sortie de son syndicat agricole, la FNSEA.

Côté coeur, celui qui précise ne pas être raciste car il est "sorti avec une Sénégalaise", reste seul et est toujours à la recherche d'une épouse. Il est resté onze mois avec sa prétendante rencontrée lors de sa première participation à l'émission de M6 et, lors de l'émission "seconde chance", il avait rencontré une autre femme mais ça s'est mal passé.