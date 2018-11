L'amour est dans le pré: Coucherie, buzz... Une ex-candidate boycotte l'émission

Après avoir participé une première fois à L'amour est dans le pré 2014 (M6), Marie-Paule avait par la suite tenté sa chance à deux reprises auprès d'agriculteurs. Si elle n'a cette année par fait son retour à l'écran, la sulfureuse candidate a son mot à dire. Sur Facebook, ce mardi 26 novembre 2018 soit au lendemain de la diffusion de la deuxième partie du bilan de l'émission, Marie-Paule a livré ses impressions... sans langue de bois.

Pour elle, cette saison a été "décevante". D'ailleurs, elle assure que "c'est la dernière année" qu'elle regarde le programme. Et de tacler les agriculteurs de cette édition de L'amour est dans le pré : "Patrice, que j'aimais bien, m'a déçue avec son air timide, il a joué sur plusieurs tableaux..." Toujours bien remontée, Marie-Paule s'en est prise à Aude, enceinte de son prétendant Christopher : "Aude, sans connaître le mec, elle couche sans préservatif et se fait mettre enceinte au bout d'un mois... En plus avec tous les détails de sa vie sexuelle."

Loin de s'arrêter là, Marie-Paule s'en prend aux "candidates qui participent 'pour passer à la télé'" et aux agriculteurs qui "ne veulent pas tous trouver l'amour". "Certains comme le Jacques et le Daniel veulent une bonniche... D'autres se faire de la pub pour leur exploitation... D'autres profitent pour pouvoir baiser (Patrice)...", poursuit-elle, assurant que "très peu" sont là "pour trouver le véritable amour".

En bref, pour Marie-Paule, L'amour est dans le pré, "émission qu'[elle] adorait", est "devenue du gros n'importe quoi". Toutefois, elle a eu quelques rares coups de coeur comme elle l'explique elle-même. Pour elle, seuls "Thomas, Vincent et Pascale, Jean-Claude et la dame black dont je ne me souviens plus du prénom" ont "tenu la route".