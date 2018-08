L'amour est dans le pré : Des prétendants de Thomas ont eu des histoires...

Lundi 27 août 2018 sur M6, c'était au tour de Thomas, le candidat gay de L'amour est dans le pré 2018, de rencontrer ses prétendants à Paris à l'occasion d'un speed dating à Montmartre. Interrogé par nos confrères de Télé Loisirs, l'ostréiculteur de 30 ans installé sur l'île d'Oléron a révélé que certains d'entre eux, parmi ceux qu'il n'a pas sélectionnés évidemment, ont eu des histoires ensemble après le tournage !

Avant d'évoquer ce détail croustillant, Thomas a aussi avoué qu'il était un peu déçu de voir que beaucoup de jeunes hommes qu'il avait sélectionnés pour le speed dating n'avaient finalement pas souhaité faire le déplacement. "À l'origine, j'en avais sélectionné bien plus, quinze. Beaucoup de gens se sont désistés dès l'instant où ils ont appris qu'ils passeraient devant les caméras. (...) J'ai été surpris parce que je ne m'attendais pas à ce que l'émission leur fasse aussi peur. Ça a son avantage. Seuls les plus courageux sont venus !", a-t-il expliqué.

Dans la foulée, Thomas a ainsi révélé que des histoires sentimentales avaient pu naître parmi les candidats malheureux qui s'étaient rencontrés à Paris. "Les prétendants qui n'ont pas été retenus ont pu faire connaissance les uns et les autres. Il y a eu des échanges. Il y a eu des histoires entre certains d'entre eux !", a-t-il assuré.

En ce qui concerne son choix de garder le dynamique Garrett et le calme Romain, le beau trentenaire de Charente-Maritime a finalement expliqué : "Ce qui m'a séduit chez Romain, c'est son côté séducteur, rassurant, fort, intelligent et frais. Et puis il a des yeux bleus magnifiques ! Le physique a joué. C'était la cerise sur le gâteau (...) Garrett a une vitalité extrême, dans le sens positif du terme."

L'amour est dans le pré 2018, c'est chaque lundi à 21h sur M6 !