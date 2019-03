L'amour est dans le pré – Didier en colère : "Si je vois Matthieu Delormeau..."

En janvier 2019, M6 a diffusé les portraits des 13 nouveaux agriculteurs de L'amour est dans le pré. Les téléspectateurs ont ainsi fait la connaissance de Sophie-Élodie, Charles-Henri, François le Bourguignon, Robert, Didier, Yves, Sandrine, Bernadette, Jean-Michel, Francis, Hervé, François et Laurent.

Si Didier a touché de nombreux téléspectateurs, il a mis Matthieu Delormeau plus mal à l'aise qu'autre chose. Dans Touche pas à mon poste (C8), le chroniqueur de 45 ans a regretté que la production ait pris la peine de souligner que l'éleveur de vaches dans l'Aveyron de 56 ans était vierge. "J'étais plus gêné devant l'émission que devant La Villa des coeurs brisés. Je vous jure, c'était gênant. On est dans la caricature la plus complète. Non, ce n'est pas que la vraie vie... Sur sept agriculteurs, si vous allez partout en France, vous ne tombez pas que sur un puceau qui a un accent à couper au couteau", avait-il lâché le 30 janvier dernier. Et de préciser que, selon lui, le programme "se fout[ait] ouvertement de la gueule de gens assez simples et qui ne connaissent pas la télévision".

Mais ces critiques ne sont pas passées inaperçues ! Karine Le Marchand est actuellement en compagnie des agriculteurs pour l'ouverture des courriers. Et l'animatrice de 50 ans a souhaité donner la parole à Didier afin de le faire réagir à ces déclarations. "Est-ce que tu crois sincèrement que L'amour est dans le pré s'est moqué de toi ?", l'a-t-elle interrogé. Et le candidat de répondre : "Mais non. Et je te le dis, si je vois Hanouna... Euh non, Delormeau, si on peut me donner un droit de réponse en face de lui, je mettrai les points sur les i et avec les virgules s'il le faut." Le message est passé.

Interrogé début mars par nos confrères de France dimanche, Didier avait redit qu'il n'avait jamais connu les plaisirs charnels : "Je ne comprends pas pourquoi les gens ont réagi comme ça. À 56 ans, je suis encore vierge, et alors ? Je suis un grand timide. Devant une femme qui me plaît, je suis incapable de dire un mot. (...) Bien sûr, je pourrais draguer sur internet ou pire, comme me l'ont suggéré des copains, aller voir des prostituées. Mais je suis trop romantique pour ça."