L'amour est dans le pré : Jean-Noël très attristé, Yves en couple grâce à Paulo

Après avoir découvert les portraits des quatorze nouveaux agriculteurs de L'amour est dans le pré 2018, M6 a pris des nouvelles d'anciens candidats. Lundi 29 janvier, plusieurs d'entre eux se sont retrouvés chez Claude, doyen et éleveur de chevaux de la neuvième saison, et chez Paulo, éleveur de chevaux de la saison 11, afin de donner des nouvelles de leurs amours.

Thierry fou d'amour

L'agriculteur de la saison 9 qui avait été éconduit par Isabelle a trouvé l'amour auprès de Véronique. Cette dernière lui avait écrit chez lui et le courant était immédiatement passé. Les tourtereaux se sont même mariés rapidement après, en 2015. Entre eux, c'est apparemment toujours l'amour parfait. L'éleveur de chèvres et sa moitié ont, comme tout le monde, des moments moins évidents mais il suffit de "bouder" un peu pour que l'orage passe.

Carmen (87 ans), la mythique maman de Thierry, a elle aussi donné de ses nouvelles. Elle est en pleine forme et s'entend à merveille avec sa belle-fille. Elle est une femme comblée !

Monique achète avec Jean-Marc !

En 2016, Monique, pétillante hélicicultrice est sortie avec Jean-Marc. Lors du bilan, nous avions appris que le couple avait emménagé ensemble, ne supportant plus les 680 kilomètres qui les séparaient. Où en sont-ils aujourd'hui ? Eh bien c'est encore l'amour fou ! Jean-Marc a trouvé du travail dans sa nouvelle région et comme l'annonce le couple, ils achètent à présent un appartement ensemble !

Paulo prêt à vivre avec Caroline

L'éleveur moustachu de chevaux de la saison 11 avait craqué pour Céline Dion, mais c'est avec Caroline, rencontrée après la diffusion de l'émission, qu'il a eu un coup de foudre. Une voisine qui vivait à seulement quelques kilomètres de chez lui. Leur romance est-elle toujours d'actualité ? Oui ! Si le couple ne vit pas ensemble, Paulo n'y voit aucun inconvénient. Le duo franchira-t-il le pas ?

Bernard célibataire

Le céréalier en Haute-Garonne qui avait craqué pour Michèle est vite redevenu célibataire après une rupture douloureuse. Aujourd'hui retraité, il profite seul de sa nouvelle vie car il n'a malheuresement pas retrouvé l'amour. Mais bonne nouvelle, il est aujourd'hui plus positif que jamais et attend de rencontrer la femme de sa vie.

Jean-Noël très attristé

En 2013, la compétition avait fait rage chez le viticulteur et trufficulteur. Nathalie et Sandrine ont tout fait pour s'attirer les faveurs du candidat. En vain. Aujourd'hui, le séduisant brun... Après cette mésaventure, il a rencontré une femme, Isabelle, avec qui il est resté plusieurs années. Leur séparation douloureuse est très récente, il n'a pas désiré en dire plus.

Philippe dit Fifi, privé de sa fille

L'éleveur de vaches allaitantes dans le Morbihan et participant à la saison diffusée en 2013 avait essuyé un échec avec Maryvonne et Christelle. Cependant, il avait trouvé l'amour avec Nathalie, une ancienne militaire dans l'armée de l'air qui avait déjà écrit à Rémi (l'un des jumeaux de la saison 7). Ensemble, ils ont eu une petite fille, Florina, aujourd'hui âgée de 3 ans.

Malheureusement, l'histoire d'amour a pris une tournure bien triste puisque les parents se sont séparés et Florina est privée de son père : sa mère l'a emmenée avec elle et a coupé les ponts avec Fifi. "C'était le 23 octobre 2016. Elle est partie. Je devais la voir le dimanche suivant. Au dernier moment, Nathalie m'a envoyé un SMS : 'Tu ne la verras plus.' Ça a été le coup de massue. Je ne l'ai plus jamais revu. Elle a coupé tout contact depuis bien­tôt un an. Elle a disparu. Je ne sais pas où elle habite. C'est une catas­tro­phe...'", a-t-il raconté, précisant qu'il a pris un avocat. Une terrible nouvelle. Depuis le tournage, il a repris contact avec la mère de sa fille et espère trouver avec elle un terrain d'entente.

Philippe, un coeur à prendre

Le viticulteur en Charente-Maritime n'avait pas réussi à trouver sa moitié grâce à l'émission mais, grâce à un numéro spécial du programme intitulé "seconde chance", le viticulteur fan de country est tombé sous le charme de Marie-Pierre. Une relation qui n'a duré que quelques mois. Face à Karine Le Marchand, il confie être aujourd'hui célibataire. Néanmoins, il a rencontré une femme avec qui il espère aller plus loin. Un début de relation qu'il n'a pas souhaité aborder davantage.

Damien papa !

L'éleveur de vaches laitières et allaitantes, et de poulets de chair de la saison 8 a rencontré Élodie grâce à l'émission, seule femme à lui avoir écrit. Mais c'était la bonne puisqu'ils ont construit une belle vie à deux... ou plutôt à trois ! Si la jeune femme n'apparaît pas l'écran, Damien ayant fait le déplacement seul, nous avons appris récemment qu'elle a donné naissance à leur premier enfant. Le 29 décembre dernier, le couple a en effet accueilli une petite Emma, qui mesurait 49 cm et pesait 2,990 kg à la naissance.

Yves en couple avec une amie de Paulo

L'ancien prétendant de Marianne a une nouvelle compagne ! Si ça n'a pas fonctionné avec l'éleveuse de vaches puisqu'aucun d'entre eux n'était prêt à vendre son exploitation, le candidat est aujourd'hui un homme amoureux. Depuis six mois il a une nouvelle compagne et c'est grâce à Paulo ! Yves sort en effet avec une amie du passionné de chevaux qu'il a rencontré chez lui !

Marc, père célibataire

L'éleveur de vaches allaitantes et céréalier de 32 ans était tombé amoureux d'Émilie, ensemble, ils ont eu un petit garçon, Noé, aujourd'hui âgé de 2 ans. Mais le couple est à présent séparé. Marc se remet de cette séparation et a toujours de bons rapports avec la maman de son fils qui vit dans le même village que lui.

Pierre et Frédérique toujours heureux

En 2012, lors de la saison 7 de l'émission, Pierre et Frédérique ont eu un coup de foudre. Entre eux, tout est allé très vite puisqu'en 2013 ils ont eu un enfant, Gabriel, et se sont mariés un an plus tard. Lors de cette soirée, ils ont fait savoir qu'ils étaient toujours heureux mais ne souhaitaient pas pour le moment avoir un deuxième enfant.

Côté audience, la première partie des Que sont-ils devenus ? a attiré pas moins de 3,5 millions de téléspectateurs, soit 15% de part de marché. M6 arrive deuxième derrière Camping Paradis (TF1) qui a réuni 4,7 millions de fans.