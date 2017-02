L'amour est dans le pré : Jean-Pierre "s'est tiré une balle en plein coeur"

Jean-Pierre Le Guelvout, candidat de la saison 5 de L'amour est dans le pré (M6) diffusée en 2010, s'est donné la mort le 14 décembre dernier à l'âge de 46 ans. Depuis, ses soeurs tentent désespérément de sauver la ferme qu'il possédait avec son frère André (51 ans).

Aussi ont-elles créé une association, Jean-Pierre Kerlego City, ouvert un compte Facebook et lancé une cagnotte participative sur le site Leetchi afin de recruter un nouveau salarié et d'éponger les dettes accumulées au fil des années. À ce jour, ladite cagnotte a recueilli 3 740 euros sur les 30 000 escomptés.

Mais ce n'est pas tout, Marie Le Guelvout est allée encore plus loin en lançant un appel à l'aide par le biais d'une lettre ouverte destinée au ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll. Elle y explique les difficultés rencontrées par Jean-Pierre, éleveur de vaches laitières, aviculteur et céréalier, ainsi que la souffrance qu'il a endurée ces dernières années. "C'était un garçon passionné par son métier et d'une générosité comme il n'en existe malheureusement peu aujourd'hui. Il aidait les autres agriculteurs avant de s'aider lui-même... L'élan du coeur qui s'est créé aujourd'hui autour de moi, sa soeur, me le démontre au quotidien", écrit-elle notamment, avant d'expliquer que les revenus de ses deux frères ont considérablement baissé et que les quotas laitiers ont pris fin il y a deux ans.

Afin de s'en sortir, les deux frères ont ainsi puisé dans leurs économies, sans pour autant réussir à remonter la pente : "Le découragement a commencé à s'installer chez eux, l'isolement, la honte de parler de leurs problèmes. La culture paysanne c'est d'être très fort, ne rien montrer de ses faiblesses." Jean-Pierre a donc pris une décision radicale afin de ne plus affronter cette situation : se suicider "avec l'arme à feu de son frère chasseur : une balle en plein coeur".

Marie Le Guelvout a donc demandé à Stéphane Le Foll d'organiser une rencontre afin de trouver un moyen de sauver la ferme de ses frères pour qu'André "puisse finir sa carrière dans la paix".