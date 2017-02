L'Amour est dans le pré : Jérémy Mainil s'est suicidé à 31 ans...

Il n'y a pas qu'en France que L'Amour est dans le pré fait un carton d'audience. Chez nos voisins belges aussi, l'émission, diffusée sur RTL-TVI, est un succès. Mais, ce 20 février, la production de l'émission est en deuil : un candidat de la 8e saison est mort...

Ce serait bien de lui rendre hommage

C'est le site RTL.be qui a dévoilé la triste nouvelle. Nos confrères affirment avoir été alertés par deux messages envoyés à leur rédaction par des amis de Jérémy Mainil, lequel s'est suicidé sur son exploitation agricole au cours du week-end des 18 et 19 février. "C'est avec tristesse que j'annonce le décès de mon grand copain Jérémy de L'Amour est dans le pré", a écrit son amie Ophélie. "RIP à Jérémy Mainil, ce serait bien de lui rendre hommage", a pour sa part écrit Flavie. Le site ajoute avoir eu la confirmation de ce suicide par le commissariat de la zone de police Sylle et Dendre (province de Hainaut, proche de la frontière avec la France).

Jérémy Mainil, âgé de 31 ans, a mis fin à ses jours dans sa ferme de Mévergnies-lez-Lens (Brugelette), exploitation de ses grands-parents qu'il avait reprise. Il y a quelques jours, le jeune homme, orphelin de sa mère depuis ses 8 ans, avait perdu son grand-père. Pour l'heure, on ne sait pas précisément ce qui a motivé son geste, même si ce décès pourrait avoir été trop dur à surmonter...

Jérémy était une belle personne

Sur la page Facebook de l'émission, la production a posté un long message : "C'est avec une profonde tristesse que les équipes de RTL TVI et de l'émission L'Amour est dans le pré ont pris connaissance du décès de Jérémy (dit Jérémy du Hainaut), candidat de la dernière saison de L'Amour est dans le pré. Jérémy, 31 ans et originaire de Brugelette, avait marqué les esprits par sa gentillesse, sa douceur et sa sensibilité dans l'émission. Jérémy avait repris la ferme de ses grands-parents, celle où il a grandi depuis ses 8 ans, au décès de sa maman. C'était un homme sincère, ouvert et sensible qui s'intéressait à plein de choses et aimait entreprendre. Autant d'éléments de caractère qui font de l'annonce de son décès une nouvelle qui affecte profondément le personnel de RTL. Toutes les équipes de RTL TVI et de L'amour est dans le pré présentent leurs plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Jérémy."

Quant à l'animatrice de l'émission, Sandrine Dans, elle a déclaré : "Je suis bouleversée par cette nouvelle. Jérémy était une belle personne. Sensible et touchant, on avait une tendance naturelle à vouloir prendre soin de lui. Trop jeune, trop tôt. Ce départ me chagrine profondément."

Ce suicide n'est pas sans rappeler celui d'un autre candidat de l'émission, mais de notre côté de la frontière. En effet, en décembre dernier, on avait appris le suicide de Jean-Pierre Le Guelvout (46 ans), candidat de la saison 5.