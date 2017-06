L'amour est dans le pré : Karine Le Marchand capricieuse en off ? Elle s'agace !

Samedi 24 juin 2017, Thierry Ardisson recevait, entre autres, Karine Le Marchand sur le plateau de Salut les terriens !. L'occasion pour l'animatrice de L'amour est dans le pré de réagir à certaines rumeurs la qualifiant de "princesse" capricieuse en coulisses du programme de M6.

Sur le plateau de C8, Karine Le Marchand a estimé qu'il s'agissait là de "conneries". Et de s'expliquer : "Ça, c'est un journal à qui je refuse de faire des interviews qui invente des trucs tous les deux mois."

Pour rappel, nos confrères de Gala avaient indiqué que, selon une source, la jolie brune de 48 ans "tient à garder ses talons pour chaque plateau" de L'amour est dans le pré. "Le problème, c'est que ce n'est pas pratique pour marcher dans la terre... Du coup, la production place une sorte de tapis en mousse assez épais, bien sûr invisible à l'antenne, sur le terrain des agriculteurs", avait dans la foulée précisé l'informateur.

Face à Thierry Ardisson, Karine Le Marchand a formellement démenti. "Il y a des plans de coupe, on voit bien que j'ai des bottes", a-t-elle alors déclaré.

Avant de s'exprimer samedi 24 juin 2017, l'acolyte de Stéphane Plaza avait déjà réagi sur le plateau du Tube en octobre dernier. "Il faut quand même être c**. D'abord, il faut être c** pour marcher en talons dans la bouse et il faut être vraiment stupide pour essayer de faire croire des choses comme ça. C'est tellement facile de faire croire qu'une femme abuse de son côté princesse", avait-elle lâché. Et de conclure : "Pour moi, c'est extrêmement misogyne."

Ce numéro de Salut les terriens ! a réuni 797 000 téléspectateurs, soit 5,6% de part de marché.