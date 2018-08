L'amour est dans le pré : Karine Le Marchand évoque Thomas, l'agriculteur gay

La nouvelle saison de L'amour est dans le pré est de retour pour une 13e saison qui s'annonce riche en émotion. Le premier épisode offrait déjà un bel aperçu de ce qui attend nos agriculteurs en quête d'amour. Karine Le Marchand, qui continue de les accompagner, avait accepté de répondre à nos questions lors de la conférence de presse de l'émission. Celle qui sait comment faire parler les candidats de leurs sentiments s'est épanchée sur cette nouvelle édition qui "n'est pas une année record pour les histoires d'amour" selon ses propres mots. "Il y a des évidences très fortes tout de suite quasiment. Et après, il y a des choses très subtiles. C'est une saison assez pudique, elle est jolie", s'enthousiasme-t-elle.

Par ailleurs, elle évoque l'ostréiculteur Thomas de la région Aquitaine, seul candidat homosexuel de la saison. Une avancée incroyable pour le milieu de la télévision dont elle est très fière : "C'était évidemment attendu au tournant, cette rencontre gay et on a de la chance que Thomas soit exceptionnel. C'est vraiment un cap qu'on montre pour la première fois des histoires d'amour homosexuelles avec délicatesse et loin des clichés et c'est une histoire qui passe normalement. C'est une histoire comme une autre et c'est une vraie victoire."

Si elle espère ne pas nourrir les détracteurs avec les histoires d'amour de Thomas, Karine Le Marchand s'était elle-même retrouvée au coeur d'une polémique à l'époque de la diffusion des portraits en janvier dernier. L'animatrice avait usé du terme "yag" lors de sa rencontre avec l'agriculteur de 30 ans, ce qui n'était pas du tout passé auprès des internautes. Elle revient sur le sujet : "On n'empêchera pas la sensibilité de certains sur Twitter de s'exprimer mais il faut arrêter de vouloir faire des polémiques là où il n'y en a pas. Si le candidat concerné n'a pas de problèmes à avoir une discussion avec moi, il faut arrêter de penser qu'il est instrumentalisé, qu'on ne va pas le reconnaître dans ce qu'il dit."

