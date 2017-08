L'amour est dans le pré : Karine Le Marchand retrouve Carmen, relookée !

Des retrouvailles qui n'ont pas manqué de faire réagir les internautes. "Trop heureuse de la revoir", "Oh je l'aime tellement", "Ça fait vraiment plaisir de la retrouver", "Elle m'a tellement émue pendant l'émission cette maman...", lâchent certains. D'autres notent quant à eux la métamorphose de Carmen, lunettes de soleil vissées sur le nez et apprêtée pour l'occasion : "Elle a bien changé !", "Elle a un look d'enfer", "Complètement relookée, c'est top".

Enfin, une poignée de fans de L'amour est dans le pré s'est remémorée la fameuse scène durant laquelle la mère de Thierry avait glissé sur son dessus de lit rose. Une séquence désormais culte pour les téléspectateurs de M6 !

Pour rappel, l'agriculteur avait été éconduit par sa prétendante Isabelle. Mais, peu après le tournage de l'émission, le fils de Carmen avait reçu chez lui une jolie lettre d'une certaine Véronique, dont il est rapidement tombé amoureux. Le couple, qui s'est marié en 2015, file depuis le parfait amour...