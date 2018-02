L'amour est dans le pré - Karine Le marchand retrouve des agriculteurs !

Ça pour une surprise c'est une belle surprise ! Karine Le Marchand a repris le chemin du travail. Mais, mercredi 28 février 2018, elle a eu droit à une jolie pause détente avec des participants de L'amour est dans le pré.

Il y a quelques jours, nous dévoilions que des agriculteurs et éleveurs du programme se sont réunis au Salon de l'agriculture à Paris (du 24 février au dimanche 4 mars). Pierre et Frédérique (saison 7), Claire et Sébastien (saison 10), Jean-Noël (saison 8), Emmanuelle (saison 12), Claude (saison 9) et Caroline, Sébastien et Emilie (saison 12), ainsi que Pierre-Emmanuel (saison 12) et Gwladys ont tous fait le déplacement, certains en vue de faire la promotion de leurs produits. Un séjour parisien durant lequel ils ont retrouvé la charmante animatrice.

Comme l'a révélé la personnalité télé de 49 ans sur son compte Twitter, elle a déjeuné avec plusieurs d'entre eux : Jean-Noël (saison 8, en char­mante compa­gnie visi­ble­ment), Gilles (saison 9, lui aussi pas tout seul), et Frédé­rique (de la saison 7) chez Savy, bistrot situé en face des studios de RTL. Et pour cause, comme elle l'a annoncé à l'antenne, elle les a invités à assister à l'enregistrement de l'émission Les Grosses têtes, à laquelle elle participait.

"Mes agriculteurs chéris profitent du Salon pour venir me voir aux Grosses Têtes. Trop sympathique! #ADP2018 @GrossesTetesRTL", a-t-elle écrit en légende d'une photo immortalisant cette réunion.