L'amour est dans le pré – Laetitia en larmes : Sébastien explique son choix !

L'histoire de Sébastien et Laetitia a ému les téléspectateurs de L'amour est dans le pré. Pour rappel, la prétendante et l'agriculteur se connaissent depuis l'enfance. Après vingt-cinq ans de silence, la jeune femme a finalement osé avouer ses sentiments à Sébastien. Dans l'épisode diffusé lundi 3 juillet sur M6, après des retrouvailles émouvantes lors du speed dating, l'éleveur de brebis et de vaches allaitantes de 40 ans a décidé de ne pas poursuivre l'aventure avec Laetitia, puisqu'il a choisi d'inviter Émilie et Noura chez lui. Auprès de nos confrères de Télé Loisirs, l'agriculteur est revenu sur ce choix.

"Avec Laetitia, ça ne se passe pas très bien, c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas invitée à la ferme. Je retrouve une personne qui est dans la perte de ses moyens, intimidée, tremblante", a-t-il révélé. Ainsi, Sébastien a confié avoir ressenti "cette émotion et cet amour qu'elle avait pour [lui] depuis longtemps". "Et c'est presque ça qui me fait un peu peur", a-t-il avoué. Et de s'expliquer davantage : "Je me dis qu'il va y avoir un déséquilibre avec une personne comme ça. Elle est déjà dans une relation avec moi alors que, de mon côté, il ne se passe rien..."

Face à l'annonce de l'agriculteur dans l'épisode diffusé lundi 3 juillet 2017, Laetitia a fondu en larmes. De son côté, Sébastien avait expliqué son choix : "Je suis venu ici en pensant à toi. (...) J'ai trop peur que cette intensité me bloque, donc j'espère que tu le comprendras." Très émue, Laetitia ne perd pas espoir. "Tu es là depuis vingt-cinq ans, tu seras encore là pendant un petit moment", avait-t-elle lâché les yeux humides.

Une séquence inattendue qui n'a pas manqué de surprendre les téléspectateurs. Sur Twitter, nombreux sont ceux qui n'ont pas compris le choix de Sébastien... "Quoi ! Sébastien n'a pas choisi Laetitia ? Je suis choqué et elle aussi. Pauvre femme", "Sébastien qui ne choisit pas Laetitia, c'est une blague j'espère", "Oh non je suis tellement triste, je les voyais déjà ensemble", ont lâché les internautes.