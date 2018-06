L'amour est dans le pré : Les coulisses des castings éprouvants dévoilées

Prochainement, L'amour est dans le pré fera son retour sur M6 pour une 13e saison. Le public découvrira les aventures du bel Émeric, de Thierry, Vincent, Jacques, Jean-Claude, Samuel, Aude, Thomas, Patrice, Daniel, Aurélia, Guy, Raoul et des deux Éric.

Bien que la saison n'ait pas encore été diffusée, la production est déjà la recherche des agriculteurs de la saison 14. À cette occasion, Julien Antunes (responsable du casting) a été interrogé par nos confrères de France Guyane sur la façon dont sont recrutés les candidats. L'occasion de découvrir les coulisses des auditions. "On cherche autant d'hommes que de femmes, le plus important étant le célibat, l'authenticité et la sincérité de la démarche ", a-t-il confié. Il a ensuite précisé qu'un entretien téléphonique d'une quarantaine de minutes était réalisé : "Nous cherchons à savoir si le candidat est vraiment prêt à se lancer dans l'aventure. Car c'est un engagement sur le long terme."

Les agriculteurs qui ont retenu leur attention après cet entretien téléphonique voient venir un journaliste et un cameraman chez eux afin d'en savoir plus sur leurs sentiments, leurs critères ou leur exploitation agricole. Ce n'est qu'après ces étapes que la production et M6 sont chargés de valider ou non les participants. Ils réservent ensuite un billet d'avion à Karine Le Marchand pour débuter le tournage des fameux portraits, entre juillet et octobre 2018, pour une diffusion en janvier 2019.

Et pour finir, les agriculteurs sélectionnés mettent en boîte les speed-dating, le séjour à la ferme et le voyage en amoureux.