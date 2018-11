L'amour est dans le pré : Les dessous des castings exigeants

Alors que l'heure est au bilan à partir de ce lundi 19 novembre pour les agriculteurs de L'amour est dans le pré 2018, la prochaine saison a déjà débuté. Nos confrères de Ouest France ont en effet révélé que l'animatrice Karine Le Marchand avait déjà rencontré les agriculteurs en mal d'amour qui seront présentés en janvier 2019. Et pour les sélectionner, la production à un mode opératoire très pointu.

Pour commencer, la production examine les 200 à 300 candidatures qu'elle a reçues et contacte chaque agriculteur pour en savoir plus sur sa vie. "Le maître-mot de ce programme et sa ligne directrice, c'est l'authenticité. La question que l'on se pose, c'est : 'En quoi l'émission peut-elle vraiment répondre à un besoin ?' S'ils peuvent trouver l'amour sans l'émission, tant mieux pour eux, mais dans ce cas ils n'ont pas besoin de nous et nous n'avons pas besoin d'eux", a expliqué Stéphane Sallé de Chou, le responsable des programmes de flux externes de M6.

Une fois cette étape terminée, la production sélectionne 40 agriculteurs et tourne des mini-portraits afin de faire un dernier tri : "Nous leur demandons pourquoi ils veulent participer, où en est leur vie amoureuse, quelle est leur histoire afin de comprendre qui sont les hommes et les femmes que l'on va avoir en face de nous pendant un petit moment."

Freemantle sélectionne ensuite les histoires et personnalités les plus fortes. Et peu importe si certains candidats viennent des mêmes régions, ce n'est pas le plus important comme l'a précisé Stéphane Sallé de Chou : "On essaie d'avoir des régions différentes, mais si certaines ne sont pas représentées, on ne va pas cocher la case et avoir une histoire moins forte."

On sait déjà qu'un certain Laurent participera à la prochaine saison. "J'ai l'honneur de vous 'présenter' Laurent, premier agriculteur de la Saison 14 de L'amour est dans le pré !! J'ai rarement rencontré un homme aussi gentil, doux et touchant... La bonté faite homme ! #UnAnDavance #LoveIsInTheAir #adp @m6officiel", avait écrit Karine Le Marchand en août dernier, sur Instagram. Elle avait également présenté François, "un homme de devoir, calme et taiseux".