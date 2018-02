L'amour est dans le pré : Pierre-Emmanuel et Gwladys toujours fous amoureux !

Les participants de L'amour est dans le pré sont très soudés et prennent toujours plaisir à passer du temps ensemble. Peu de temps après leurs grandes retrouvailles organisées par M6 pour l'émission Que sont-ils devenus ?, une bonne partie d'entre eux se sont retrouvés à Paris, comme en témoignent des photos qu'ils ont publiées sur Facebook. Et, en toute logique, l'événement a eu lieu au Salon de l'agriculture.

Du samedi 24 février au dimanche 4 mars se tient à Paris la 55e édition du Salon international de l'agriculture. Un lieu d'échanges qui réunit animaux en tous genres, petits et grands producteurs et... présidents de la République. Si le salon a déjà été marqué par un événement de taille - l'adoption par Emmanuel Macron d'une charmante petite poule -, la présence des agriculteurs de L'amour est dans le pré a aussi attisé la curiosité. Eh oui, ils ont été nombreux à posséder un stand afin de faire la promotion de leurs récoltes ou des produits issus de leur exploitation. Ainsi a-t-on pu voir Pierre et Frédérique (saison 7), producteurs d'armagnac.

Ces derniers ont retrouvé Claire et Adrien (saison 10), éleveurs d'oies qui vendent, notamment, du foie gras. Si Jean-Noël (saison 8), Emmanuelle (saison 12), Claude (saison 9) et Caroline et le duo formé par Sébastien et Emilie (saison 12) étaient aussi présents, un couple a particulièrement attiré notre attention, celui formé par Pierre-Emmanuel (saison 12) et Gwladys.

Depuis la diffusion en octobre 2017 du bilan de l'aventure, nous n'avions aucune nouvelle d'eux et il était impossible de savoir s'ils étaient encore amoureux puisqu'ils sont très discrets, voire absents des réseaux sociaux. Ce week-end, le couple a donc posé bras dessus bras dessous aux côtés de ses amis, prouvant ainsi que son amour est toujours intact.

En octobre dernier, Pierre-Emmanuel et Gwladys avaient expliqué à Karine Le Marchand qu'ils n'avaient pas encore emménagé ensemble. Peut-être que les choses ont changé depuis...